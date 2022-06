Il n’est pas le joueur dont la décision était la plus attendue concernant sa player option, mais on était quand même curieux de voir les projets de Patty Mills pour la saison prochaine. Et si on attendait plutôt à ce qu’il active son option, il a finalement décidé de la décliner pour devenir agent libre.

Qui a besoin d’un arrière vétéran capable d’envoyer des banderilles de loin ? Si votre équipe fétiche est dans ce cas de figure, sachez que Patty Mills va officiellement débarquer sur le marché de la Free Agency à partir de jeudi soir. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, le Boomer a donc décidé de s’asseoir sur sa player option à 6,2 millions de dollars, terminant ainsi son contrat avec les Nets après une saison à Brooklyn. Avec le retour de Kyrie Irving et les rumeurs autour d’un transfert de Kevin Durant qui ont disparu aussi vite qu’elles sont arrivées, on aurait pu penser que Patoche reparte pour un tour, lui qui est particulièrement pote avec KD. Mais Mills a donc décidé de laisser ses options ouvertes, et on a envie de dire que c’est tout à fait compréhensible après le bordel vécu ces derniers mois du côté de New York.

Réputé pour son poignet mais aussi pour son professionnalisme, Patty a probablement eu un choc énorme après une décennie à San Antonio, d’autant plus qu’il a été directement impacté par le cirque continu qui a caractérisé la saison des Nets en 2021-22. Initialement arrivé pour apporter de la profondeur à Brooklyn dans un rôle en sortie de banc, il a fini par jouer 48 matchs en tant que titulaire avec son plus gros temps de jeu en carrière (29 minutes par soir), ce qui n’était clairement pas prévu pour un ancien de 33 ans. Et au lieu de jouer le titre comme il l’espérait, il n’a rien pu faire pour éviter le sweep au premier tour des Playoffs contre Boston. Alors nous aussi on y réfléchirait à deux fois avant de revenir pour une saison supplémentaire, surtout que Mills devrait intéresser du monde au vu de son profil. Ancien champion, toujours au service du collectif, de l’expérience et gros shooteur du parking… bref de quoi séduire des contenders voulant améliorer leur profondeur d’effectif.

Pour autant, malgré les hauts et les bas liés à son surplus de responsabilités, Patty Mills n’exclurait pas un retour chez les Nets si l’on en croit Woj. Il existe toujours un scénario où l’équipe de Brooklyn – hyper séduisante sur le papier – se met enfin à jouer au basket ensemble pour terroriser la Conférence Est. Et le Boomer veut peut-être faire partie de ça malgré le lourd passif des derniers mois. Selon Bobby Marks d’ESPN, Brooklyn peut toujours lui offrir un contrat avec une base de salaire à 7 millions de dollars, ce qui serait légèrement supérieur à sa player option (6,2 millions). C’est d’ailleurs autour de ces 7 millions que le prochain contrat de Mills devrait se jouer, qu’il reste à Brooklyn ou qu’il parte sous d’autres cieux. Alors, ça reste ou ça part ?

Patty Mills veut se donner de la marge de manœuvre et réfléchir à son avenir, rien de plus logique après la saison hyper usante qu’il a pu vivre chez les Nets, autant physiquement que mentalement. Un retour aux Nets reste d’actualité, mais est bien moins certain qu’il y a encore quelques heures…

Source texte : ESPN