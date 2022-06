Ce mercredi 29 juin, à un jour seulement de l’ouverture officielle de la Free Agency, les joueurs et les franchises devaient se prononcer sur leurs options concernant la saison à venir. Les décisions ont été prises, certaines plus dures que d’autres, et on a voulu tout vous récapituler dans un seul et même papier, avec les liens qui vont bien.

Player option (par ordre alphabétique)

Player option : comme son nom l’indique, c’est une option joueur. Le joueur a le choix d’activer sa player option pour prolonger son contrat d’un an au montant indiqué par la player option, ou la décliner pour devenir agent libre.

Team option (par ordre alphabétique)

Team option : comme son nom l’indique, c’est une option équipe. L’équipe a le choix d’activer sa team option pour prolonger son joueur une année supplémentaire au montant indiqué par la team option, ou la décliner pour le laisser devenir agent libre.

Oshae Brissett (1,8 million, activée par les Pacers)

Hamidou Diallo (5,2 millions, activée par les Pistons)

Lu Dort (1,9 million, déclinée par le Thunder, devient agent libre restrictif)

Carsen Edwards (1,8 million, déclinée par les Pistons, devient agent libre)

Kessler Edwards (1,6 million, déclinée par les Nets, devient agent libre restrictif)

Wenyen Gabriel (1,9 million, activée par les Lakers)

Luke Garza (1,6 million, déclinée par les Pistons, devient agent libre)

Sam Hauser (1,6 million, déclinée par les Celtics, devient agent libre restrictif)

Frank Jackson (3,2 millions, déclinée par les Pistons, devient agent libre)

Stanley Johnson (2,4 millions, activée par les Lakers)

Trey Lyles (2,6 millions, activée par les Kings)

Jalen McDaniels (1,9 million, activée par les Hornets)

Shake Milton (1,9 million, activée par les Sixers)

Juwan Morgan (1,8 million, activée par les Celtics)

Mike Muscala (3,5 millions, ?)

Jaylen Nowell (1,9 million, activée par les Wolves)

Naz Reid (1,9 million, activée par les Wolves)

Isaiah Roby (1,9 million, activée par le Thunder)

Jae’Sean Tate (1,8 million, déclinée par les Rockets, devient agent libre restrictif)

Dean Wade (1,9 million, activée par les Cavaliers)

Ivica Zubac (7,5 millions, déclinée par les Clippers qui ont préféré le prolonger sur trois ans)

Voilà voilà, vous savez tout. Maintenant place aux choses très sérieuses avec l’ouverture de la Free Agency, prévu ce jeudi 30 juin à minuit pétante. Soyez prêts !