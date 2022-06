Alors qu’il y avait du suspense autour de la décision de Kyrie Irving de prendre ou non sa player option, tout le monde était déjà au courant de ce que ferait Russell Westbrook avec la sienne. Et c’est désormais officiel : Brodie a choisi de l’activer pour empocher un très gros pactole pour la saison à venir.

Normal, logique, évident… on peut utiliser le terme qu’on veut, vous avez compris le message. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Russell Westbrook a donc décidé sans surprise d’activer sa player option qui lui permet de débloquer 47,1 millions de dollars pour la campagne 2022-23, qu’il passera ainsi chez les Lakers à moins d’un transfert avant le début de la saison ou avant la trade deadline de février. S’il n’est pas réputé pour ses prises de décision sur le parquet depuis son arrivée dans la Cité des Anges, celle-là était hyper facile à prendre. C’est simple, on ne s’assoit pas sur 47 millions de billets verts quand aucune extension longue durée n’est sur la table et qu’on reste sur une saison hyper compliquée autant sur le plan individuel que collectif. Petit rappel, l’expérience Brodie à Los Angeles a représenté un très gros fail cette année, l’intégration de l’ancien du Thunder dans la Cité des Anges n’ayant jamais fonctionné. Et si Westbrook n’est évidemment pas la seule raison de la campagne claquée des Purple and Gold (33 victoires – 49 défaites, 11e à l’Ouest, même pas de play-in tournament), il en est sans doute le plus grand symbole. Les chiffres ne sont pas dégueu en soi (18 points, 7 rebonds, 7 passes) et contrairement au duo LeBron James – Anthony Davis (96 matchs à deux), Russ a joué 78 matchs au total sur 82. Mais entre les briquasses à 3-points, les innombrables turnovers, les différends avec le coach Frank Vogel, les rumeurs de trade ou encore les sifflets du public des Lakers, c’était un véritable supplice pour le meneur originaire de Los Angeles.

C’est donc officiel, Russell Westbrook active sa giga player option à 47 MILLIONS de DOLLARS. https://t.co/P7ZdUpg7MO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2022

Sachant évidemment qu’il ne recevra plus jamais un tel pactole dans sa carrière, Russell Westbrook a gentiment sécurisé le sac. Maintenant, même si on ne s’attend plus à ce qu’il évolue au niveau d’un joueur possédant un salaire max (quatrième joueur le mieux payé en NBA en 2022-23, juste pour info), on espère quand même que Brodie arrivera à rebondir sous les ordres du nouveau coach Darvin Ham. Ce dernier l’a dit dans sa conférence de presse d’intronisation il y a quelques semaines, Russ fait partie du projet et souhaite notamment que ce dernier se transforme en un pitbull défensif. Permettez-nous d’avoir quelques doutes sur ce dernier point, mais peut-être que l’arrivée d’Ham peut aider Westbrook à trouver un rôle mieux établi aux côtés des superstars LeBron et AD, les trois n’ayant finalement pas joué beaucoup de matchs ensemble (21 seulement l’an passé, bilan de 11 victoires – 10 défaites) avec les indisponibilités des deux premiers l’an passé. Dans le cas contraire, les rumeurs de trade pourraient revenir sur le devant de la scène, rumeurs qui pourraient cette fois-ci se concrétiser étant donné que Brodie est désormais un contrat expirant. Si une franchise veut libérer du cap space pour 2023, elle n’aura qu’à appeler Rob Pelinka pour lui proposer de prendre la dernière année de Westbrook contre une contrepartie pouvant rendre les Lakers plus compétitifs sur le court terme. On n’y est pas encore et peut-être que Russ fera toute la saison dans sa ville natale, mais c’est un scénario qu’on ne peut pas exclure aujourd’hui.

Russell Westbrook peut-il connaître la saison du renouveau avec les Lakers en 2022-23 ? Pas sûr. Ce qui est certain par contre, c’est qu’un pactole de 47 millions de dollars vient de s’ajouter sur son compte en banque, ce qui doit absolument ravir la Lakers Nation (non).

Source texte : ESPN