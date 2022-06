Alors qu’il pouvait tester sa valeur sur le marché dès cette intersaison, Pat Connaughton a décidé de prolonger son séjour chez les Bucks. Sa player option activée, l’arrière touchera 5,7 millions de dollars sur l’exercice 2022-2023. Honnête.

Une décision surprenante au vu de ce qu’a réalisé Patoche depuis deux ans. Important dans son rôle de shooteur en sortie de banc, il a correctement participé à la conquête du titre des Bucks en 2020-21. Cette saison encore, il a contribué aux succès de son équipe – et non au succès de son équipe – avec des stats en constante progression : 9.9 points à 45,8% au tir dont 39,5% de loin, 4.2 rebonds et 1.3 passe en 65 matchs. Avec ça, on s’est dit que Pat pouvait tester le marché cet été pour aller gratter un peu plus que les 5,7 millions de dollars de sa player option, lui qui touchait 5,3 millions cette saison. Mais avec toute la seigneurerie qui est la sienne, l’arrière de 29 berges en a décidé autrement.

Milwaukee Bucks guard Pat Connaughton is exercising his $5.7 million option to return for the 2022-2023 season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2022

Comme annoncé par le Woj, le 41e choix de la Draft 2015 a donc décidé de prolonger l’aventure pour au moins une saison de plus avec Giannis et toute sa clique. Une belle opération sportive pour les Bucks qui conservent leur shooteur à prix moindre. En ce qui concerne le joueur, cette option ne lui permettra pas de rentrer beaucoup de moula en 2022-2023 mais l’intérêt sportif est assez grand : le guard retrouve une équipe compétitive et ambitieuse, qui lui offre un rôle qui correspond bien à ses qualités et ses envies de progression. Peut-être que ce « geste » de la part de Pat permettra aux Bucks de se renforcer encore davantage. En tout cas, on part pour une saison de plus avant que Connaughton ne soit vraiment agent libre à l’été 2023. Une free agency au cours de laquelle il ira – sauf imprévu – chercher un plus gros contrat. À 30 ans, il sera également éligible à une potentielle extension jusqu’à 59 millions de dollars sur 4 ans avec Milwaukee. C’est fort en chocolat.

Pat Connaughton va donc passer une saison de plus à arroser tout le Wisconsin de ses gros shoots en sortie de banc. Une belle opération pour les Bucks, qui conservent un joueur important au sein de leur second unit. Pour Pat, le jackpot ne sera pas là cette saison mais ce n’est peut-être que partie remise. En attendant, il y a une deuxième bague à aller chercher l’année prochaine, et elle passe en premier lieu par ce genre de sacrifice.

Source : ESPN