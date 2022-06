A quelques heures du début de la Free Agency, grand marché annuel des joueurs libres de tout contrat en NBA, on se serait bien passé de lire les dernières news en provenance du dossier Miles Bridges. Les faits reprochés à l’ailier voltigeur des Hornets ? Violences domestiques.

Il est l’un des joueurs dont on va le plus surveiller le dossier. Agent libre restreint, c’est-à-dire que sa franchise va pouvoir « matcher » n’importe quelle offre venue d’ailleurs avec la possibilité de s’aligner sous 72h, mais agent libre désormais dans la tempête après que le site un peu border mais souvent bien informé TMZ ait rapporté les faits. Ces faits quels sont-ils ? Jugez plutôt, et malheureusement cette fois-ci on ne parle pas de alley-oops ou d’objectifs de Playoffs :

« La star NBA Miles Bridges a été arrêtée mercredi à Los Angeles pour des faits de violences domestiques. L’ailier des Charlotte Hornets de 24 ans s’est rendu de lui-même suite à des faits concernant une altercation physique ayant eu lieu mardi. »

La dernière fois qu’on avait parlé de Miles Bridges concernant une info extra-basket ? C’était début juin lorsque le simili-MIP 2022 avait posté sur Instagram une photo de lui avec ce qui s’apparentait alors comme un joint et un verre d’une boisson qui fait rire. « Drôle » de manière d’aborder une Free Agency, d’autant plus que Miles Bridges a tout du candidat au contrat max ou pas loin, et si dans les dernières heures le joueur et sa franchise actuelle semblaient avoir fait un grand pas vers un nouveau mariage, les dernières accusations contre Bridges risquent de faire – au minimum – bien réfléchir le General Manager Mitch Kupchak (et Michael Jordan ?).

Attitude (et timing) au sommet du désastre pour Miles Bridges, puisqu’il vient d’être arrêté à Los Angeles pour violence domestique. L’ailier aurait apparemment eu une altercation physique ce mardi avec une jeune femme. Bridges est agent libre restreint, ce soir, à minuit. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

Pour des raisons évidentes, le scénario le plus probable est que les Hornets repousseront les négociations avec Miles Bridges tant que son affaire hors terrain n’est pas réglée. Image terrible pour la franchise, attitude déplorable du joueur si les accusations sont confirmées. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

Après la terrible affaire Rajon Rondo, voici donc une nouvelle histoire dont on se serait évidemment passé, à Charlotte et ailleurs, et on note au passage que les Hornets devaient déjà composé avec l’arrestation il y a quelques jours de Montrezl Harrell pour possession de drogue. Ça commence à faire beaucoup, et dans le cas précis de Miles Bridges en tout cas, les accusations sont aussi lourdes que le timing est dégueulasse. Les prochains jours seront capitaux, déjà pour faire la lumière sur les faits reprochés à Bridges, puis, ensuite, pour la suite de sa carrière de joueur. On ne va évidemment pas vous faire un dessin mais c’est le genre d’actualité qui n’embellit pas un CV et qui peut faire peur – à raison – à un paquet d’employeurs potentiels, alors avant d’en savoir plus on se dirige potentiellement vers un ralentissement des négociations autour de son contrat, histoire de parler un peu de basket et uniquement de basket pour le moment.

Il n’y a évidemment pas de « bon timing » pour ce genre de fait divers, mais disons que Miles Bridges a peut-être lié l’inutile au désagréable. Une carrière se fabrique sur le terrain mais également, parfois, en dehors, et le sur-athlétique poste 3 de Charlotte s’est potentiellement tiré une balle dans le pied cette semaine. On suivra ça de très près mais pour l’instant et si vous ne nous en voulez pas, on va – nous aussi – retourner parler un peu de basket.

Source texte : TMZ