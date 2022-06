Ce mardi, au beau milieu des Finales NBA, une info du média TMZ est venue gâcher l’ambiance. En mai dernier, Montrezl Harrell aurait été arrêté en possession de plus d’un kilos de marijuana, une quantité qui l’inculpe dans un possible trafic de drogue. Deux semaines avant le début de la free agency – période qui cette année, le concerne étroitement – ça la fout mal.

En mai dernier, Montrezl Harrell est arrêté à bord d’une Honda Pilot 2020. C’est un policier de l’État du Kentucky qui l’a interpellé, trouvant qu’il roulait bien trop près de la voiture devant lui. Mais comme gratté plus haut, l’info ne s’arrête – très malheureusement – pas là. Nous aurions aimé pouvoir sortir un « Top 10 All-Time des joueurs qui roulaient bien trop près de la voiture devant eux », mais la suite est bien moins marrante. Une fois à la vitre du véhicule, le policier en question aurait senti une odeur de marijuana. Dès lors, Montrezl Harrell joue carte sur table et sort une petite quantité d’herbe de son pantalon de survêtement. Mais lors de la fouille du véhicule, est trouvé « un sac à dos rempli de trois livres d’herbe dans des sacs scellés sous vide ». Pour la conversion, cela équivaut à un peu moins de 1,4 kilogramme. Cette quantité inculpe directement Montrezl Harrell pour trafic de drogue. Pourquoi l’information ne sort-elle qu’aujourd’hui alors qu’il a été arrêté en mai ? Sa mise en accusation était tout simplement prévue pour ce lundi 13 juin. Que risque l’ancien intérieur des Hornets dans cette affaire ? Pour un primo-délinquant, c’est-à-dire un citoyen au casier judicaire vierge, ce délit est considéré comme un crime de classe D et peut entraîner jusqu’à cinq ans de prison, en plus d’une grosse amende.

NBA forward Montrezl Harrell has been charged with drug trafficking after cops say they found three pounds of weed in his car during a traffic stop in May … and is now facing time behind bars. https://t.co/j4zPsyR2gx — TMZ (@TMZ) June 13, 2022

Cette arrestation met-elle en péril la carrière de Montrezl Harrell ? Dans le cas d’une condamnation, très clairement. On se souvient que 25 jours durant, Kentavious Caldwell-Pope foulait les parquets NBA avec un statut de semi-prisonnier, et un bracelet électronique. Une conduite en état d’ivresse l’avait envoyé au trou, duquel il s’extirpait – légalement – chaque soir pour jouer au basket-ball. Mais cette fois, la condamnation de Montrezl Harrell pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, il sera plus compliqué pour Rich Paul, son agent et celui de KCP, de jouer les médiateurs. Un autre exemple, celui de Malik Beasley, autorise toutefois le doute. En septembre 2020, l’arrière des Wolves est inculpé pour possession de drogue (charges abandonnées) et menaces de violence avec arme à feu. Il s’en sort finalement avec une peine aménagée : condamné en février 2021, il ne purgera ses 120 jours d’emprisonnement qu’à l’issue de la saison NBA, à partir du 1er juin 2021. Mais dans le cas de Montrezl Harrell, si l’ancien des Hornets est envoyé plusieurs années derrière les barreaux, sa peine ne laissera pas de place aux négociations.

On serait tenté d’appeler cela un « coup dur » à quinze jours de l’ouverture de la free agency, mais cette info dépasse l’enjeu des prochains mois. Il s’agit là d’une carrière, qu’à 28 ans, Montrezl Harrell vient de fortement compromettre.