Retiré des parquet en 2015 à seulement 27 ans, Landry Fields a parfaitement réussi sa reconversion. Après avoir été scout pour les Spurs de San Antonio et assistant de Travis Schlenk chez les Hawks, l’ancien arrière vient d’être nommé General Manager par la franchise d’Atlanta. Une belle marque de confiance mais aussi une façon de verrouiller le natif de Long Beach, qui était courtisé par d’autres équipes.

Landry Fields est l’exemple même d’un homme ayant connu un parcours assez… atypique pour en arriver là où il est aujourd’hui. Après un cursus de quatre ans à l’université de Stanford, Fields a dû attendre le deuxième tour de la Draft 2010 pour être sélectionné, à la 39ème position. Direction New York pour un début de carrière très intéressant dans la Grande Ligue : une première année à quasiment 10 points de moyenne, un rôle de starter rapidement gagné et une saison achevée en décrochant une place dans la NBA All-Rookie First Team. Malheureusement, les choses se compliquent rapidement pour le sniper. En fin de contrat après deux saisons à New York, il s’engage pour trois ans avec les Toronto Raptors. Une équipe avec laquelle il ne montrera jamais son meilleur niveau à cause des nombreuses blessures qu’il subira pendant ces trois saisons. Sans contrat et lassé par ses soucis physiques répétés, Fields met fin à sa carrière de joueur après cinq saisons et accepte une proposition des Spurs, pour qui il devient scout. Le début d’une nouvelle carrière qui mènera le meilleur pote de Jeremy Lin jusqu’à Atlanta, où il deviendra l’assistant du GM Travis Schlenk en 2020. Mais les Hawks font des jaloux et plusieurs franchises se voyaient bien récupérer l’ancien arrière. En Géorgie, on a donc décidé d’agir vite pour être sûr de conserver un des hommes forts de la franchise.

The Atlanta Hawks are promoting assistant GM Landry Fields to the title of general manager, beginning on July 1, sources tell ESPN. Fields will continue to work under President of Basketball Operations Travis Schlenk in the Hawks' front office. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 13, 2022

Comme annoncé par le Woj et ESPN, Landry Fields va encore monter d’un grade chez les Hawks puisqu’il va être nommé General Manager de la franchise. Il travaillera toujours sous la coordination de Travis Schlenk, qui conserve sa casquette de président des opérations basket, mais avec plus de responsabilités. Ça tombe bien, parce que le garçon risque d’avoir du travail cet été. Des rumeurs commencent à sortir sur des moves potentiels d’Atlanta d’ici la Draft et en vue de l’ouverture de la Free Agency. En plus du cas John Collins à régler, les Hawks risquent de lancer les grandes manœuvres pour bien entourer Trae Young et passer un cap la saison prochaine. Malgré une qualification en Playoffs, la saison des piou-pious a été particulièrement décevante et on était loin de la belle story du printemps 2021, lorsque Ice Trae et ses copains s’offraient une Finale de Conférence. Il va donc falloir bouger quelques pions pour relancer la dynamique et offrir à Nate McMillan une équipe capable de revenir au premier plan à l’Est. Au boulot !

Une carrière de joueur contrariée par les blessures qui se transforme en brillante reconversion dans le management d’une franchise, c’est la trajectoire inattendue qu’a décidé de prendre Landry Fields et pour l’instant ça lui réussit plutôt bien avec une belle promotion. Un gros chantier l’attend cet été avec les Hawks et on est curieux de voir quelle équipe Mister Fields va nous concocter autour de Trae Young.

Source texte : ESPN