Agent libre restrictif, le dunkeur fou des Hornets Miles Bridges fait partie des grands noms de la Free Agency 2022. Et forcément, on a droit à pas mal de rumeurs à seulement deux jours de l’ouverture du marché de l’été. Mais le manager général de Charlotte Mitch Kupchak a tenu à mettre les choses au clair ce mardi.

En ce 28 juin, les Hornets ont tenu une conférence de presse pour introniser le nouveau coach Steve Clifford, de retour à la casa quatre ans après s’être fait jeter par la franchise de Charlotte. À ses côtés, il y avait logiquement Mitch Kupchak, qui a aussi répondu à quelques questions. Et l’une d’entre elles concernait Miles Bridges, qui représente le dossier chaud de l’été en Caroline du Nord. Petit rappel avant d’enchaîner, l’ailier de 24 piges – qui reste sur sa meilleure campagne en carrière avec plus de 20 points, 7 rebonds et quasiment 4 passes de moyenne – arrive sur le marché en tant qu’agent libre restrictif et certaines rumeurs ont laissé entendre récemment que ce n’était pas forcément un done deal. Des équipes comme les Pacers et surtout les Pistons – possédant toutes les deux du cap space – ont notamment participé aux bruits de couloir, tandis que l’insider Brian Windhorst d’ESPN a laissé entendre que les Frelons n’avaient toujours pas mis sur la table le contrat max que recherche Bridges. De quoi s’interroger sur l’avenir de Miles à Charlotte, mais Kupchak vient d’annoncer publiquement qu’il n’ira nulle part.

« En tant que franchise, on adore Miles. On va faire en sorte qu’il reste. Il a été super pour la franchise et je pense qu’avec son éthique de travail, il ne peut que continuer à progresser. »

Hop, ça s’est dit. Alors évidemment, on a déjà vu des dirigeants dire des choses publiquement avant que le scénario ne se passe différemment quelques jours plus tard. Et toute autre déclaration devant la presse aurait clairement relancé les spéculations pour les jours à venir. Cependant, on semble quand même se diriger vers une extension de contrat de Miles à Charlotte, soit au max soit pas loin. Il représente un membre très important du projet Hornets, il est jeune et en pleine ascension, et son association avec le maestro LaMelo Ball fait souvent la une des Top 10. De plus, on imagine que le nouveau coach Steve Clifford a demandé deux-trois garanties avant d’accepter le poste de head coach de Charlotte, notamment concernant Bridges.

🚨 Steve Clifford ne serait pas retourné à Charlotte sans une forme de garantie de pouvoir utiliser Miles Bridges dans son effectif. Prolongation de l’ailier à venir, avec ses qualités défensives Bridges serait fondamental dans la réussite des Hornets sous leur nouveau coach. pic.twitter.com/ImPoCL0FsN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2022

On vous rappelle qu’avec son statut d’agent libre restrictif, Miles Bridges n’a pas son destin entre les mains. Il peut aller tester le marché s’il le souhaite, il peut même s’engager avec une équipe lui proposant un contrat max, mais les Hornets auront le dernier mot. La franchise de Michael Jordan peut s’aligner sur n’importe quelle offre faite par la concurrence si elle souhaite absolument conserver son ailier. C’est peut-être pour cela qu’elle n’a pas encore offert de contrat à Bridges (si cette info est exacte bien sûr), car elle peut tout à fait attendre de voir ce que le marché réserve à son joueur avant de prendre une décision. Certes ça peut vexer un peu l’ami Miles sur le coup, mais y’a des chances que ça passe une fois que tous les billets verts – potentiellement 173 millions (sur cinq ans) – seront sur son compte en banque.

Malgré les rumeurs, et même les petites controverses de ces dernières semaines, on ne voit pas vraiment Miles Bridges porter un autre maillot que celui des Hornets l’année prochaine. Il est un pilier du projet et Charlotte « l’adore ». Rendez-vous dans quelques jours pour voir si Mitch Kupchak est un mytho ou pas.

