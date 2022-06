Drafté en 2018 et arrivant donc au bout de son contrat rookie, Miles Bridges se retrouve aujourd’hui agent libre restreint. L’ailier a beaucoup progressé cette année et comme récompense, il pense mériter un beau pécule. Si une franchise est prête à mettre un très gros deal sur la table, les dirigeants de Charlotte vont-ils suivre ?

En ce moment, on entend plus parler des Hornets pour leurs exploits hors-terrain, comme Kenny Atkinson qui pose un lapin au front-office de Charlotte, Montrezl Harrell arrêté pour trafic de drogue, et aussi Miles Bridges qui n’hésite pas à poster une photo de lui avec un joint et un verre de lean à la main en story Instagram, affirmant que c’est de la « limonade rose ». Mais avec la Draft et la Free Agency qui arrivent, on commence à parler d’extensions de contrats. Et selon Shams Charania de chez The Athletic, Miles Bridges va demander un contrat max ou quasi-maximum cet été, ce qui ne surprendra sans doute pas grand monde. Car l’ailier de 24 piges a officiellement changé de dimension cette saison, lui qui a lâché sa meilleure saison en carrière pour envoyer Charlotte au Play-in tournament après une campagne terminée avec un bilan positif (43 victoires – 39 défaites). Pour sa première saison NBA à plus de 20 points de moyenne, avec en prime 7 rebonds et 3,8 passes par match, Kilomètres Ponts a été le meilleur joueur possible aux côtés du Rookie de l’Année 2021 LaMelo Ball. Cependant, ce n’est pas pour autant que les Hornets vont accepter les yeux fermés de lui accorder un tel contrat.

Selon @ShamsCharania, les managers de NBA s’attendent à ce que Miles Bridges demande « un contrat max ou quasi » cet été. Hésitation à Charlotte sur le fait de matcher l’offre, si Bridges en signe une en juillet. Parfait complètement de LaMelo Ball, mais à quel prix ? pic.twitter.com/N6u6lxSroE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2022

Pour rappel, Miles Bridges est un des plus gros agents libres disponibles lors de cette Free Agency, mais il sera restreint. Comme d’autres copains de la classe de Draft 2018, comme Collin Sexton par exemple. C’est l’occasion pour ces gars-là, et notamment Bridges, de décrocher leur premier gros contrat après quatre ans sous leur rookie deal. Mais à cause de la restriction, les Hornets peuvent matcher l’offre qu’une autre franchise va faire à Bridges, on pense par exemple à une équipe comme Portland qui semble être intéressée par ses services. Au final, Charlotte garde donc le contrôle sur l’avenir de Miles. Et malgré les événements hors-terrain récents, les Frelons savent que leur ailier représente tout de même un membre important de leur jeu, identité et avenir. En tous les cas ce sera un dossier hyper intéressant à surveiller, encore plus quand on saura ce que Charlotte a fait à la Draft. Les Hornets possèdent les picks 13 et 15 ce jeudi, ce qui donne pas mal de possibilités en matière de trade. L’un des deux devrait logiquement être utilisé pour tenter d’obtenir un joueur confirmé pouvant aider les Frelons à progresser l’an prochain.

Il est logique de voir Miles Bridges demander autant d’argent, surtout après une très belle saison 2021-22 qui marque le coup et prouve sa progression. Mais les Hornets peuvent eux aussi marquer le coup à la Draft et on a hâte de voir comment tout ça va se goupiller lors des semaines à venir. Rendez-vous jeudi donc dans un premier temps, et surtout en juillet pour voir si les Hornets feront tout – ou non – pour le conserver.

Source texte : Shams Charania (The Athletic)