À la recherche d’un pivot vétéran pour apporter son expérience dans la raquette et soutenir Karl-Anthony Towns, les Wolves auraient coché plusieurs noms sur leur liste. Clint Capela, l’intérieur des Hawks, en fait partie et pourrait être envoyé à Minneapolis en cas d’offre intéressante.

Après l’arrivée de leur nouvelle direction, les Wolves prospectent sur le marché pour voir quelles pièces intéressantes pourraient être ajoutées à leur roster. Parmi les priorités fixées, ils étudieraient en ce moment les différentes options pour faire venir un pivot vétéran. Après avoir cherché à se renforcer sur le poste 4 sans trouver de vraie solution, ils se sont donc résolus à changer leur fusil d’épaule. Le nouveau management mené par Tim Connelly voudrait plutôt ajouter de l’expérience dans la raquette de son équipe et est en train d’établir une liste de pivots sur lesquels la franchise pourrait se lancer, et parmi les candidats, Clint Capela est le premier cité. Le pivot des Hawks, qui fait tranquillement ses stats en enchainant les saisons en double-double depuis quelques années, pourrait amener ce petit plus à la raquette des Wolves. S’ils le font venir, ils pourraient même l’utiliser en tant que starter au poste 5 en décalant Karl-Anthony Towns sur le poste d’ailier-fort. Une configuration qui rappellerait forcément l’association gagnante que les Lakers ont tenté l’année du titre de 2020, avec Anthony Davis accompagné de Dwight Howard ou JaVale McGee. De quoi mettre du poids à l’intérieur et former une raquette très complémentaire entre deux joueurs qui ont prouvé leur valeur dans cette Ligue.

Selon @ShamsCharania, les Wolves ont discuté de plusieurs pistes de transferts sur des pivots vétérans, incluant notamment Clint Capela. Nouvelle direction (Connelly), à voir si Minnesota frappe fort dans les prochains jours avec un move qui renforce la raquette de Towns. pic.twitter.com/5kfaKkoLpe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2022

Mais le deal est encore loin d’être validé entre Atlanta et Minnesota. D’abord parce que le Suisse n’est pas le seul sur cette liste et qu’il existe d’autres options, mais aussi parce que le profil de Capela sera sûrement assez demandé cet été. De leur côté, les Hawks sont plutôt ouverts à un trade pour leur pivot mais il faudra leur présenter une contrepartie intéressante. Les Wolves sont visiblement prêts à transférer D’Angelo Russell, mais ça ne serait pas le profil recherché par Atlanta. Un joueur comme Malik Beasley pourrait par exemple mieux correspondre aux attentes de la franchise de Géorgie mais il en faudra certainement un peu plus pour convaincre les Faucons de lâcher leur joueur. Reste à attendre pour savoir si on se décide à tenter un coup dans les prochains jours dans le Minnesota, pour Capela ou pour un autre joueur.

Une association entre Towns et Capela dans la raquette des Wolves ? La phrase peut paraître improbable mais elle se transformera peut-être en réalité d’ici quelques jours. En attendant d’éventuellement dégainer une offre pour le Suisse, les Loups continuent de surveiller le marché des pivots en vue de la saison prochaine.

Source : Shams Charania