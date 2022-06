Attendu à Los Angeles pour rejoindre les Clippers après avoir obtenu son buy-out à Houston, John Wall va essayer de redevenir un basketteur de haut niveau à plein temps. La saison 2022-23 qui arrive ressemble à un gros tournant pour le joueur comme pour sa probable future franchise, qui vise plus que jamais le titre de champion.

C’est donc officiel depuis ce matin, John Wall va bien quitter les Rockets. Une fois son départ confirmé, il n’a pas fallu attendre longtemps pour avoir des infos sur sa probable future destination : les Clippers sont cités par tous les insiders comme la prochaine étape dans la carrière de Jean Mur. Après plusieurs saisons où il a dû jongler entre blessures sérieuses et un projet jeunesse dans lequel il n’avait aucune place, l’ancien des Wizards va peut-être enfin atterrir dans une franchise qui pourra lui donner un rôle à sa mesure. En premier lieu, le plus important pour le meneur est de retrouver un rythme de compétition nécessaire à un basketteur de très haut niveau pour performer sur la durée en NBA. Pas forcément simple pour un gars qui n’a joué que 40 matchs depuis la saison 2018-19. Il y a tout de même quelques signes encourageants. Sur le peu de fois où on a vu le joueur de 31 ans sur un terrain de basket, on peut dire que le type en avait encore sous la pédale. En 2020-21, quand il jouait encore régulièrement, le meneur avait réalisé des moyennes de 20,6 points et 6,9 passes. Avec tout un été pour se remettre dans le rythme et une bonne préparation, il y a de quoi croire à un retour en forme pour la saison prochaine.

John Wall in his last full season: 23.1 PPG

4.2 RPG

10.7 APG

All Star Things are scary in LA. pic.twitter.com/PuyobZxFFy — StatMuse (@statmuse) June 28, 2022

Et quel rôle alors pour ce bon Mister Mur ? Et si on le retrouvait en back-up du désormais bien installé Reggie Jackson ? Cette phrase qui semblait insensée il y a quelques années pourrait bien être la formule gagnante pour la mène des Clippers la saison prochaine. Comme ça, John Wall pourra retrouver un rôle de scoreur playmaker au sein de la second unit californienne tout en ayant un peu de temps pour retrouver son meilleur niveau. Un rôle de remplaçant qui pourra bien sûr évoluer en cours de saison et rien ne dit qu’il ne finira pas titu’. Après tout, les Angelinos sont bien connus pour leur capacité à relancer des joueurs qu’on annonce dans le dur (Reggie Jackson, Nico Batum). Le fit peut clairement être excellent mais il ne faudra pas trop traîner non plus, parce que son futur employeur joue très gros cette saison. Avec un roster enfin complet mais composé de plusieurs joueurs qui ont dépassé la trentaine, le temps presse. Nicolas Batum pourrait re-signer, Kawhi Leonard et Paul George seront enfin en forme en même temps, de quoi faire une très belle équipe. L.A. peut être optimiste mais aussi ressentir beaucoup de pression puisque le titre pourrait être à portée de main et que l’occasion ne se représentera peut-être pas ensuite. C’est dans ce contexte que Wall va devoir s’intégrer à cette équipe, ce qui va demander une période d’adaptation. Mais Jean pourra compter sur l’appui du coach Tyronn Lue, qui serait aussi l’une des raisons qui ont convaincu le joueur de rejoindre Los Angeles d’après Marc Stein. Avec l’ajout d’un John Wall pour pas cher (la mid-level exception à 6,5 millions de dollars est évoquée), Lob City pourrait se présenter avec un roster très séduisant pour l’ouverture de la saison prochaine. Les autres franchises à l’Ouest n’ont qu’à bien se tenir.

L’arrivée de John Wall aux Clippers est en bonne voie, et cela ressemble à une bonne opération des deux côtés. Jean Mur va pouvoir redevenir un vrai basketteur et récupérer un vrai rôle chez un prétendant pour le titre. De leur côté, les Clippers ont flairé le bon coup et récupèrent un joueur d’expérience qui pourra apporter beaucoup d’impact s’il revient en forme. Rendez-vous dans quelques mois pour voir si ce pari a été gagnant.

Sources : Mark Stein, Twitter @statmuse