Adrian Wojnarowski, l’insider d’ESPN toujours très bien informé pendant la Free Agency NBA et souvent premier arrivé à l’annonce des échanges entre franchises, va encore sévir une année supplémentaire à compter de vendredi. Imaginez cinq minutes ce qu’il pourrait se passer si admettons… il se faisait piquer son téléphone la veille des hostilités par un petit malin fan de bonnes blagues. Non, en fait ne l’imaginez pas, lisez ci-dessous plutôt.

Il est un peu avant minuit, ce jeudi 30 juin 2022. Toute l’équipe de TrashTalk est prête dans la grande salle commune de la rédaction. Il fait un peu chaud mais que voulez vous, le mois de juillet dans la capitale n’épargne personne. Pour lutter contre la chaleur, fenêtres ouvertes bien sûr et ventilo’ pour brasser un peu l’air. Le café est toujours au programme, même si certains l’ont délaissé au profit d’une eau pétillante ou d’un soda bien frais. Et tiens donc, du frais on risque bien d’en avoir besoin, car la nuit va être longue et car il faudra bien évidemment proposer le meilleur contenu à nos lecteurs. Dans le viseur, les tweets d’Adrian Wojnarowski notamment. L’insider ESPN possède depuis bien longtemps déjà l’un des bras les plus longs de la NBA concernant les bonnes infos, alors il est obligatoire de le suivre pour ne rien manquer.

Deux heures plus tôt, au nord-ouest de Los Angeles.

-« Tiens donc, qu’elle fait du bien cette petite balade avant d’embaucher, tu trouves pas toi Brian ? » -« Ah ça Adrian… et puis t’sais ça revigore un peu avant de casser le mental de milliers de fans. Eh, t’as jamais eu peur d’accumuler du mauvais karma à cause de ça ? » -« Oh tu sais, je fais juste mon métier. J’y peux rien si les Kings font leur recrutement à l’aide d’une voyante. Tiens, on a qu’à aller voir sur les réseaux ce que disent les gens juste avant l’ouverture ».

Et là, c’est le drame. Adrian met TOUJOURS son téléphone dans son sac banane, à côté de sa barre aux figues et de son Laguiole. Souci, il s’est accroché dans un arbuste en voulant goûter des mûres sauvages. Paraît qu’elles étaient amères par dessus le marché. La conséquence de cette tentative audacieuse de profiter des biens-faits de mère nature ? Un trou dans le précieux tour de ventre du journaliste. Plus de mobile, mais surtout plus de barre aux figues. Vite, retour dans le fourré de baies au pas de course… mais plus rien. Le cellulaire s’est volatilisé. Oh c’te panade.

Retour à Paris, il est 1h du matin le vendredi 1er juillet.

Ça commence à être bizarre cette histoire. Une heure après l’ouverture de la Free Agency, toujours aucun tweet du Woj’. Shams Charania est lui sur le pied de guerre, mais hormis quelques transferts de role players, le début de nuit est relativement calme. Jusqu’à 1h02.

Les réactions ne se font pas attendre, entre les éclats de rire et les cris de surprise. La voisine du dessous sort son balai, mais c’est pour cogner au plafond et pas pour sweeper les Nets. Désolé Madame Pimbêche, on ne peut pas « fermer nos clapets ». L’histoire est en marche voyez vous. D’ailleurs, ce sont les fans des Knicks qui sont en plein délire face à l’incohérente nouvelle.

Eh, c’est quoi ce bordel ? Est-ce bien réel ? Toute la NBA attend ce moment avec impatience, et le plus gros transfert de la première partie de nuit c’est… Nemanja Bjelica pour un montant de superstar ? Attendez, c’est pas possible. En tout cas, impossible d’avoir une confirmation de l’intéressé car il est apparemment en train de chasser des dragons dans le fin fond de la Serbie. Bon allez, on commence à plancher sur le papier malgré tout. C’est alors que…

Et voilà, c’est ça la nouvelle de la nuit ! On va encore vibrer pendant un bon bout de temps à tous les temps morts à l’United Center. Attention hein, obligation de venir avec un parapluie ou sans vos copines si vous voulez passer un bon moment. Pouf, à peine le papier rédigé, la prochaine nouvelle tombe.

Eh, vous imaginez pas la barre de rire dans cette salle, on a claqué les watts façon Olivier et sa R25. Toujours avoir de la réserve, c’est la clé pour réussir. Les Raptors l’ont compris, et se sont offert la version européenne de Pascal Siakam. Pas certain qu’elle apporte autant que ce brave Pascal, mais il est certain que son surnom fera son effet. Eh, ça redescend pas un petit peu l’ambiance là ? On se marre toujours autant, mais le Woj’ fait moins de stats et il s’en rend sans doute compte. C’est pour ça qu’il décide d’enchaîner avec du très lourd.

Bon, vu le bazar chez les Lakers, ça ne sonne pas spécialement faux cette affaire. LeBron en tant que GM ? Allez, dans tous les cas c’était déjà un ‘tit peu le cas. N’empêche que là encore, les réactions sont succulentes. Toujours au top de la réactivité et de l’inventivité, c’est ce cher Kendrick Perkins qui propose l’explication la plus pertinente quant à cette nomination historique. On pense quand même à Rob Pelinka qui se prend sans doute l’une des plus grosses douches de l’histoire de la ligue.

Alors que l’émotion peine à redescendre et que l’on commence à se demander si ce n’est pas la caféine qui nous donne une hallucination collective, le Woj’ s’illustre à nouveau par une annonce des plus exceptionnelles. S’il n’est point question d’une signature délirante ici, le message de l’insider n’en reste pas moins succulent.

Ok donc là c’est lunaire, sans mauvais jeu de mot. Le Irving complètement à l’Ouest, on connaissait depuis un sacré moment. En revanche, le Kyrie dans l’espace n’était clairement prévu. Le rédac’ chef en profite quand même pour vérifier de son côté aussi que rien n’est périmé dans le frigo. Et pour commander du pop-corn aussi, aromatisé à la raclette car ici on fait les choses bien. Ouais, ça commence à ressembler à un film donc on se met en condition de regarder un film, et alors ?

Le reste de la nuit est plus calme, enfin du côté des annonces, parce que du côté des réactions, c’est toujours autant la foire à la saucisse. La planète basket s’embrase littéralement, des Zétazunis jusqu’à la France.

.

La nuit fût longue de notre côté. Qui voudrait aller se coucher dans ces circonstances ? Le café est peut-être pipé mais tant pis, il faut tenir car chaque minute peut accoucher d’une nouvelle pépite. La chance sourit aux audacieux, et c’est à 12h28 que la suite arrive, accrochez-vous car c’est du all time.

Alors. Le téléphone de Giovanni, notre cher rédacteur en chef, se met à sonner. Mais sonner sans interruption hein. Ne comprenant pas ce qu’il lui arrive, son premier réflexe est de commander une fondue savoyarde. À 37 ans, le pivot expérimenté va donc faire ses débuts en NBA. C’est un record, et une juste reconnaissance pour la montée en PRM de l’équipe 3 du SRSB. À noter que son poignet cassé n’aura pas freiné les Spurs et les Knicks, mais il semblerait que les connaissances culinaires du monsieur soient également mises en avant dans le deal.

Attendez, un démenti du club actuel vient de nous parvenir.

Bon, on s’est bien marré, même si l’on n’a désormais plus de rédacteur en chef. On espère que tu vas bien t’amuser avec The French Pascal Siakam. En attendant, on retourne dans la version correcte du multivers pour vous annoncer que tout cela n’était qu’une boutade. Quoique, pour LeBron on n’est pas sûr hein.