Seule franchise NBA sans coach après l’arrivée récente de Steve Clifford à Charlotte, le Jazz vient de prendre une décision concernant l’homme qui succédera à Quin Snyder sur le banc. Son nom ? Will Hardy, 34 ans et assistant d’Ime Udoka cette saison à Boston. Il arrive à Utah à travers un contrat de cinq saisons.

Ces derniers jours, la franchise du Jazz laissait entendre qu’elle voulait du sang neuf sur le banc. Et par « sang neuf », entendez par là un jeune coach sur le point de connaître sa première expérience en tant qu’entraîneur en chef. Cela vient de se confirmer. D’après le duo Shams – Woj, le dirigeant Danny Ainge et le nouveau proprio Ryan Smith ont donc décidé de miser sur Will Hardy, un nom que vous n’avez peut-être jamais entendu ou alors très brièvement. Pour vous situer un peu le bonhomme, il était dans le staff des Celtics cette saison après avoir passé quasiment une décennie du côté de San Antonio en tant que coordinateur vidéo, coach des Austin Spurs (l’équipe de G League affiliée aux San Antonio Spurs) et assistant de Gregg Popovich. Le coaching tree de Pop s’élargit donc encore un peu plus à travers la NBA et Will Hardy devient par la même occasion l’entraîneur le plus jeune de toute la Ligue à seulement 34 piges. Juste pour info, le meneur du Jazz Mike Conley aussi a 34 ans, tandis que le vétéran Rudy Gay en a 35. Dit comme ça, ça fait un peu bizarre mais cette arrivée insuffle un vent de fraîcheur sur le Jazz, qui est déjà venu apporter une mise à jour à son identité visuelle il y a une dizaine de jours. Autant dire que ça bouge chez les Mormons, qui viennent d’ailleurs de recruter également l’ancien coach David Fizdale pour un poste de manager général associé selon ESPN.

Will Hardy and the Jazz are finalizing a five-year contract to make him the franchise's next coach, sources tell ESPN. Hardy, 34, will be the youngest active coach in the NBA. https://t.co/uISUNbadGJ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022

Will Hardy débarque dans une franchise ambitieuse mais qui a enchaîné les déceptions en Playoffs ces dernières années. Les éliminations prématurées du printemps sont devenus un petit rituel à Salt Lake City, à tel point que les rumeurs concernant un potentiel transfert d’un des deux All-Stars du Jazz – Donovan Mitchell et Rudy Gobert – sont devenues de plus en plus fortes. Le départ du coach de longue date Quin Snyder (huit saisons sur le banc d’Utah) laissait aussi penser à une fin de cycle, et on se demande toujours comment le projet d’Utah va véritablement évoluer dans un futur proche. C’est donc dans ce contexte pas des plus sereins que le jeune coach débarque au Jazz. On aurait d’abord pu penser que Danny Ainge choisisse un coach d’expérience pour aider Utah à franchir un cap en Playoffs avec l’équipe solide qui est déjà sur place, mais l’ancien boss des Celtics pense visiblement que l’arrivée d’un entraîneur à la dégaine de jeune cadre dynamique peut aider le Jazz à aller de l’avant. Peut-être que ses liens avec Boston ont joué, qui sait, en tous les cas c’est un sacré poste pour un premier job. À Will Hardy de montrer que le Jazz ne s’est pas trompé.

La situation concernant le successeur de Quin Snyder est désormais réglée. En concurrence avec des candidats comme Alex Jensen (assistant du Jazz), Adrian Griffin (assistant aux Raptors) et quelques autres, Will Hardy a été le plus convaincant de tous. Mais c’est surtout à partir de maintenant qu’il va falloir convaincre…

Source texte : The Athletic, ESPN