Ce mercredi 29 juin représente la limite pour les joueurs et les franchises concernant les options sur la saison prochaine. Activer ou décliner une player/team option, c’est le moment de faire un choix. Les Clippers en possédaient justement une sur leur pivot Ivica Zubac, mais eux ont carrément décidé de prolonger le Croate jusqu’en 2025.

On parlait hier des joueurs concernés par une team option. Et dans le paragraphe sur Ivica Zubac, voilà ce qu’on avait écrit : « On peut s’attendre à voir Zubac porter une nouvelle fois le maillot des Clippers en 2022-23, reste à voir si l’aventure entre le joueur et l’équipe de L.A. se poursuivra ensuite sur le long terme ». Autrement dit, on s’attendait à voir la franchise de Los Angeles activer son option à 7,5 millions de dollars, un montant faible au vu de ce que peut apporter Zu, mais on se demandait si une vraie prolongation allait suivre à un moment donné. On ne pensait pas avoir la réponse si vite. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Clippers ont donc décidé de prolonger le pivot croate pour 33 millions de dollars sur trois saisons, déclinant par la même occasion la team option sur la campagne 2022-23. 11 millions par an jusqu’en 2025, c’est pas mal pour les Clips quand on sait que Zubac reste tout simplement sur sa saison la plus productive en carrière : 10,3 points (62,6% de réussite au tir), 8,5 rebonds, 1,6 passe et 1 contre de moyenne en 24,4 minutes, c’est plutôt solide et cette extension est dans la continuité de la progression de l’intérieur de 25 piges. Un accord qui montre également la relation saine qui existe aujourd’hui entre Zu et les Clippers, le principal intéressé ayant récemment déclaré sa volonté de continuer sa carrière dans la Cité des Anges après être arrivé en provenance des… Lakers en février 2019. Visiblement l’intérêt était mutuel.

Los Angeles Clippers center Ivica Zubac has agreed on a three-year, $33 million extension, his agents Jeff Schwartz and Mike Lindeman of @excelbasketball tell ESPN. The Clippers declined his $7.5M team option for 2022-2023, clearing the way for Zubac’s new deal. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022

En prolongeant Ivica Zubac dès cette intersaison, les Clippers s’assurent de conserver ses services pour les années à venir à un prix raisonnable. S’ils avaient décidé d’utiliser leur team option sur le Croate pour la saison 2022-23, ils l’auraient certes payé moins cher à l’année mais Zu serait arrivé sur le marché de la Free Agency 2023 en tant qu’agent non restrictif. Et qui dit agent libre non restrictif dit risque de départ. L’argent n’étant pas un problème pour le proprio de la franchise Steve Ballmer, les dirigeants de L.A. ne voulaient vraisemblablement pas prendre ce risque. Ce dossier est donc réglé désormais, solidifiant encore un peu plus l’effectif de l’équipe de Los Angeles dans sa volonté de jouer le titre pour les années à venir. Alors que John Wall devrait également débarquer sous les palmiers d’Hollywood dans les jours à venir, les Clips vont clairement faire partie des grands favoris pour la saison prochaine avec le retour de blessure de Kawhi Leonard aux côtés de Paul George. Zubac gardera lui son rôle de pivot numéro 1, rôle qu’il semble apprécier tout particulièrement même si le coach Tyronn Lue a pris l’habitude de moins l’utiliser en postseason qu’en régulière. En effet, que ce soit lors des Playoffs 2021 ou lors des matchs du play-in tournament en 2022, les Clips ont pas mal usé du small-ball pour mettre en difficulté l’équipe d’en face, limitant par la même occasion les match-ups très tendax dans lesquels Zu se retrouve en un-contre-un contre des mecs pas trop mauvais comme Luka Doncic par exemple. À voir donc quel rôle Zubac peut avoir dans des matchs importants, mais aujourd’hui on peut dire que son avenir se situe vraiment à Los Angeles.

La question de la prolongation de contrat d’Ivica Zubac ne se pose même plus. Oubliez la player option, les Clippers ont mis tout de suite un contrat de trois ans sur la table. Une belle récompense pour Zu après sa saison 2021-22 bien aboutie. À lui d’enchaîner désormais.

Source texte : ESPN