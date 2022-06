Après les Finales NBA et la Draft de jeudi dernier, la Grande Ligue se tourne désormais vers la Free Agency, qui va débuter ce jeudi 30 juin. Mais avant l’ouverture du marché, plusieurs équipes doivent encore prendre une décision concernant leur option sur certains joueurs concernant la saison prochaine, et ce pour la date limite du 29 juin. On fait le point sur les équipes et joueurs concernés.

Team option : comme son nom l’indique, c’est une option équipe. L’équipe a le choix d’activer sa team option pour prolonger son joueur une année supplémentaire au montant indiqué par la team option, ou la décliner pour le laisser devenir agent libre.

Lu Dort (Thunder, 1,9 million)

On en parlait justement ce matin. Avec son salaire annuel de moins de 2 millions de dollars, Lu Dort fait partie des joueurs au meilleur rapport qualité/prix de toute la NBA, et le Thunder a bien l’intention de continuer à en profiter. D’après les dernières news, la franchise d’Oklahoma City devrait en effet exercer sa team option sur l’ailier de 23 ans, qui reste sur sa meilleure campagne en carrière au scoring (17 points de moyenne à 40% au tir dont 33% à 3-points et 84% aux lancers-francs) mais qui est surtout réputé pour son impact défensif. En utilisant son option équipe, le Thunder s’assure donc de prolonger son joueur pour un an à un prix défiant toute concurrence, mais pas de nouveau contrat signifie aussi arrivée de Lu Dort sur le marché de la Free Agency 2023 (non-restrictif qui plus est). Du coup on peut se poser la question suivante : son avenir se situe-t-il vraiment à OKC ?

Ivica Zubac (Clippers, 7,5 millions)

Avec 10,3 points (62,6% de réussite au tir), 8,5 rebonds, 1,6 passe et 1 contre de moyenne en 24,4 minutes, Ivica Zubac reste sur sa saison la plus productive en carrière. Et à « seulement » 7,5 millions de dollars, on imagine que les Clippers vont gentiment activer leur team option. Récemment interrogé sur son avenir, le pivot croate a déclaré qu’il voulait rester à Los Angeles et que la franchise californienne souhaitait le garder, lui qui évolue dans la Cité des Anges depuis trois saisons et demie maintenant. On peut donc s’attendre à voir Zubac porter une nouvelle fois le maillot des Clippers en 2022-23, reste à voir si l’aventure entre le joueur et l’équipe de L.A. se poursuivra ensuite sur le long terme.

Naz Reid (Wolves, 1,9 million)

Dans l’ombre de Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards, le pivot Naz Reid apporte des minutes plutôt productives aux Wolves : plus de 9 points (49% au tir, 34% du parking), 4 rebonds et 1 contre de moyenne en 17 minutes de jeu sur ses trois saisons dans le Minnesota, plutôt pas mal pour un mec payé moins de 2 millions de dollars la saison. Alors même si son rôle a largement diminué lors du premier tour des Playoffs contre Memphis, on peut s’attendre à voir les Wolves activer leur team option pour le conserver en sortie de banc. On verra ensuite si son avenir se situe dans le Minnesota ou ailleurs. Ce sera au nouveau boss des opérations basket Tim Connelly de décider.

Oshae Brissett (Pacers, 1,8 million)

Au milieu d’une équipe de l’Indiana en mode reconstruction, Oshae Brissett en a profité pour faire un peu son trou. Lors des deux dernières saisons (sans Playoffs pour les Pacers), l’ailier de 24 ans est devenu un membre à part entière de la rotation, tournant autour des 25 minutes par match, le plus souvent en sortie de banc. Son énergie, son activité (notamment au rebond) et même sa capacité à apporter du spacing (37% de réussite depuis 2020) ont de quoi séduire, surtout pour un montant de seulement 1,8 million de dollars. Deux options s’offrent aujourd’hui aux Pacers. La première, c’est exercer leur team option pour conserver Brissett à ce montant-là pour une saison supplémentaire, mais au risque de le perdre à la Free Agency 2023 où il sera agent libre non restrictif (même cas que Lu Dort). La seconde ? Comme mentionné en détail par l’IndyStar, c’est décliner la team option pour en faire un agent libre restrictif via la qualifying offer et ainsi garder la main sur le dossier, dans le cas où Indiana veut le conserver sur le plus long terme (ce qu’OKC aurait aussi pu faire avec Dort).

Trey Lyles (Kings, 2,6 millions)

Transféré des Pistons aux Kings en cours de saison dans le cadre du trade de Marvin Bagley III, Trey Lyles s’est pas mal illustré sous ses nouvelles couleurs de Sacramento (10,6 points, 5,6 rebonds, 1,3 passe, 49% au tir dont 36,5% à 3-points et 85% aux lancers-francs). Il a été titulaire à 20 reprises en 24 matchs sur le poste d’ailier-fort, apportant une aide plutôt précieuse et se retrouvant à l’aise dans le frontcourt au milieu de Domantas Sabonis et Harrison Barnes. On peut ainsi imaginer les Kings activer leur team option de 2,6 millions de dollars pour conserver le Canadien de 26 ans à un salaire plus que raisonnable. Un bon contrat à Sacramento, c’est pas tous les jours.

Mais aussi : Sam Hauser (Celtics, 1,6 million), Juwan Morgan (Celtics, 1,8 million), Kessler Edwards (Nets, 1,6 million), Jalen McDaniels (Hornets, 1,9 million), Hamidou Diallo (Pistons, 5,2 millions), Frank Jackson (Pistons, 3,2 millions), Luke Garza (Pistons, 1,6 million), Carsen Edwards (Pistons, 1,8 million), Stanley Johnson (Lakers, 2,4 millions), Austin Reaves (Lakers, 1,5 million), Wenyen Gabriel (Lakers, 1,9 million), Jaylen Nowell (Wolves, 1,9 million), Mike Muscala (Thunder, 3,5 millions), Isaiah Roby (Thunder, 1,9 million)

Décisions déjà prises :

Dean Wade (activée, reste aux Cavaliers)

Jae’Sean Tate (activée, reste aux Rockets)*

Shake Milton (activée, reste aux Sixers)*

*En attente d’officialisation

Voici donc les principaux dossiers à surveiller avant le grand début des hostilités jeudi. Un conseil, activez bien vos notifs comme ça vous saurez tout.

Sources texte : Spotrac, Hoops Rumors