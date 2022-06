Les Playoffs NBA, c’est terminé. Tout le monde sirote son petit virgin mojito au bord de la piscine avec la tête toute tournée vers la saison prochaine. Mais pas si vite ! Avant de complètement tourner la page et de souhaiter des bonnes vacances aux fans des Warriors, il est temps d’annoncer le grand vainqueur du TrashTalk Bracket Contest 2022.

# LE VAINQUEUR DU TRASHTALK BRACKET CONTEST 2022

Cette année, nous avions mis les petits plats dans les grands pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. Le principe ? Lui restait toujours le même : lire l’avenir et remplir son bracket avant le début du play-in tournament ! Un rendez-vous incontournable pour bien préparer les Playoffs NBA et un défi immense pour des milliers de joueuses et de joueurs. Nous voulions voir si vous étiez capables d’annoncer le champion NBA, les finalistes, les scores de toutes les séries, du premier au dernier round… et les qualifiés du play-in tournament. Deux mois et 93 matchs plus tard, il ne pouvait en rester qu’un…

Mesdames et messieurs… Après d’incroyables Playoffs 2022… Et une saison exceptionnelle… L’algorithme est formel… Voici le VAINQUEUR du TRASHTALK BRACKET CONTEST 2022 !!! 🔥🔥🔥 Un bracket INCROYABLE envoyé par un membre de la communauté le 12 avril dernier !!! 😱😱😱 pic.twitter.com/Njbet0RsJV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2022

Juste pour le plaisir des yeux, voici donc le bracket #29734 envoyé le 12 avril dernier, avant le début du play-in tournament. Non seulement il y a la bonne affiche et le score exact des Finales, mais il a aussi senti quels seraient les finalistes de Conférence avec le bon nombre de matchs à l’Ouest ! Si on recule encore d’un tour ? Toutes les bonnes équipes sont annoncées avec un strike sur le score de la série entre les Mavs et les Suns. On le verra un peu plus bas mais c’est sûrement la série qui a enterré le plus de brackets. C’est d’autant plus impressionnant de la part du vainqueur et on ne peut que s’incliner devant autant de nez fin !

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Le vainqueur, ce GRAND MALADE, va être contacté par mail prochainement afin de récupérer son lot et autant vous dire qu’on va le mettre extrêmement bien. Cette année c’est Puma France qui ouvre la boîte à cadeaux avec un pack équipement Puma Hoops valable un an : dans la peau d’un joueur pro !

10 paires de chaussures Puma Basketball

Taille au choix du gagnant

Possibilité de mettre des tailles différentes au fur et à mesure pour permettre au gagnant de faire profiter autour de lui

2 packs textiles Puma Hoops : jogging, hoodie, tee, chaussettes et produits compression !

Retrouvez toute la collection Puma Hoops en cliquant ici !

# LES PERLES DU TRASHTALK BRACKET CONTEST 2022

Vous avez fini de baver devant le bracket vainqueur ? Ça tombe bien parce qu’on a de sacrées pépites à partager avec vous. Attention spoiler, vous n’étiez pas nombreux à annoncer Warriors – Celtics 4-2 il y a 3 mois avec Dallas qui tape les Suns en 7 matchs. Allez, petit best-of en infographie s’il vous plaît !

En chokant fort au Game 7 face à Dallas, les Suns ont jeté plus de la moitié des brackets à la poubelle. Une jolie performance alors que moins de 12% des gens donnaient Golden State ou Boston gagnants à la fin.

Non seulement les Suns étaient vos favoris, mais près de la moitié des brackets imaginait bien le scénario de 2021 se répéter avec une Finales opposant Phoenix à Milwaukee. Dans ce monde parallèle, ce sont les Suns qui auraient pris leur revanche après le titre obtenu par les Bucks il y a un an. Dans ce monde parallèle on a bien dit !

Petite difficulté supplémentaire, le TrashTalk Bracket Contest se remplit avant le début du play-in tournament. Si vous étiez quasiment unanimes sur le fait que les Nets et les Wolves allaient disputer les Playoffs, c’était un tout petit peu moins évident pour Atlanta. Par contre, c’est presque un fail collectif au sujet des Pelicans que seulement 12,4% des joueurs imaginaient sortir vivants de ce barrage de pré-Playoffs.

Enfin, on termine avec une bonne note. Applaudissements aux 295 brackets qui avaient annoncé la bonne finale et aux 93 d’entre eux qui avaient carrément lu dans leur boule de cristal pour annoncer le succès de Golden State en 6 manches. Une jolie performance qu’il faudra essayer de rééditer l’année prochaine !

Un grand merci à toutes les participantes et à tous les participants pour avoir fait de cette nouvelle édition du TrashTalk Bracket Contest une grande réussite. Pour garder votre bracket en souvenir, vous avez jusqu’au 30 juin pour le télécharger en passant par le mail automatique qui vous a été envoyé lors de votre participation au concours. Rechargez bien vos qualités de voyants pendant l’été car on remet ça en 2023 !