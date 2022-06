Il l’avait annoncé lors de la parade de célébration du titre des Warriors : Draymond Green ne compte pas arrêter d’ouvrir sa bouche. L’ailier-fort de Golden State confirme cette tendance avec une nouvelle décla bien salée sur la rumeur Kyrie Irving aux Lakers. On débrief.

Maintenant que la draft est passée – et à quatre jours de l’ouverture de la Free Agency – les rumeurs de signatures fusent. Certaines plus que d’autres, retiennent l’attention des médias et des fans, comme c’est le cas pour la dernière grosse bombe en date. Depuis plusieurs jours, à Brooklyn – sous couvert d’une info signée Adrian Wojnarowski – on parle fort d’un départ de Kyrie Irving cet été en direction de Los Angeles. Il y retrouverait un certain LeBron James sous le maillot pourpre, avec lequel il a déjà remporté une bague de champion en 2016. Une campagne de Playoffs peu connue mais bien sympa. Cette signature serait également l’occasion de relancer des Lakers en galère depuis deux ans. De passage en interview chez Bloomberg, Draymond Green a donné son avis sur le potentiel duo de stars auquel il pourrait avoir affaire dans la Conférence Ouest la saison prochaine. Selon lui, l’ajout de Kyrie à ces Lakers – en plus de LeBron mais aussi d’Anthony Davis – pourrait faire passer un cap à cette équipe. Sa réponse ? Une nette progression, malgré tout insuffisante pour éliminer ses Warriors.

« Avec LeBron, si vous lui donnez quelqu’un comme Kyrie… Ils auront leurs chances avec la façon dont Kyrie peut scorer. LeBron le mettra en position de faire. […] Ils pourraient être prétendants, mais ils ne nous battront pas. » – Draymond Green

Sans surprise, le Dray n’est pas du genre à s’inquiéter devant la concurrence. Mais au-delà de ce possible trade où le meilleur manieur de ballon de la planète bouge ses talents à Los Angeles, la symbolique de cette réassociation serait forte. On retrouverait un duo LeBron-Kyrie au passé légendaire, qui a connu un sommet en remportant les Finales 2016 au nez et à la barbe des Warriors édition 73-9. Cela signifierait aussi le retour de l’une des plus grandes rivalités de la décennie entre des joueurs qui ont dominé leurs conférences respectives pendant plusieurs années avant de régler leurs comptes en Finales. Mais le contexte est différent : si Kyrie bouge à L.A., les deux équipes batailleraient à l’Ouest.

Les principaux concernés ont également perdu un peu de mordant ! Kyrie a échoué dans sa quête d’un statut de franchise player et LeBron s’approche des 38 ans. Quand en face, les Warriors sont fraîchement de retour au sommet, cela fait pas mal d’éléments en faveur des Californiens. La disposition n’est plus du tout la même qu’en 2016. Les Lakers n’auraient probablement plus le jus pour remonter un 3-1. Le seul de l’histoire. S’en étaient d’ailleurs suivis deux titres pour Golden State (2017 & 2018). M’enfin, les retrouvailles seraient donc biaisées, mais tellement excitantes entre deux monuments de l’histoire de la Grande Ligue. Transposée entre San Francisco et Los Angeles, cette rivalité aurait de la gueule.

Kyrie Irving aux Lakers pour épauler LeBron James ? Il en faut plus pour impressionner Draymond Green. Cela reste une rumeur parmi d’autres, mais si cela se confirme, on pourrait assister au retour en force de la rivalité la plus marquante de la dernière décennie.

