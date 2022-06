Cette nuit, c’était la traditionnelle parade des champions NBA à San Francisco. Menées par des Warriors toujours en feu après leurs Finales, les festivités ont tenu leurs promesses avec des moments assez mémorables : Draymond au micro, le mic dropping légendaire de Steph ou encore Gary Payton II qui met le feu en chantant… On vous fait un petit récap de tout ce joyeux cirque.

Ce lundi, c’est toute la Baie qui était de sortie dans les rues de San Francisco pour célébrer le retour aux sommet de ses Guerriers. Dans une ambiance de folie, les joueurs et le public ont pu partager de bons moments et fêter ensemble leur quatrième titre en huit ans, le septième de l’histoire de la franchise. Et autant vous dire qu’on a pas été déçu par ce qu’on a vu, puisque cette parade nous a offert plusieurs moments assez iconiques. Les festivités ont logiquement commencé autour du héros et symbole de cette équipe des Warriors : j’ai nommé Mister Stephen Curry. Le tout récent MVP des Finales a été célébré à la hauteur de tout ce qu’il a accompli, tout en participant à plusieurs temps forts de la soirée. On peut dire que Steph s’était bien préparé à l’événement en se pointant avec une chaine à laquelle il a accroché ses trois premières bagues, en attendant la 4ème.

Steph is ready for parade number four 💍 (via @StephenCurry30) pic.twitter.com/kkRqxjLguq — Bleacher Report (@BleacherReport) June 20, 2022

Le Chef nous a ensuite offert un moment légendaire, en lâchant le micro pour nous faire sa célébration signature. Un moment qui illustre à merveille le personnage et qui a rendu fous les fans présents.

IT'S A "NIGHT NIGHT" MIC DROP LEGENDARY 🐐 pic.twitter.com/YvGr0ULftS — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 20, 2022

Tiens donc, parlons-en des fans. De leur côté, on a pas été déçu non plus puisque les mecs ont tous simplement ramené… une chèvre portant le maillot du numéro 30 des Dubs à la parade. Un invité improbable mais tellement emblématique pour rendre hommage à la greatness du shooteur fou. On ne rentrera pas dans le débat du GOAT avec la personne qui a eu cette idée, mais on l’applaudit pour ce nouveau moment assez fou à vivre.

Someone really put their goat in a Steph Curry jersey 🐐😂 (via @TheWarriorsTalk)pic.twitter.com/bWjVjCIb6T — Bleacher Report (@BleacherReport) June 20, 2022

Et que serait une parade des Warriors sans le Draymond Green show ? Pas grand chose, et le principal concerné le sait. C’est pourquoi il n’a pas hésité à en replacer une pour tous ceux qui en ont marre de l’entendre ouvrir sa bouche sur les réseaux. « Je vais juste continuer de détruit des gens sur Twitter », là au moins, c’est clair.

"I'm just going to continue to destroy people on Twitter." 😂@Money23Green's parade speech did not disappoint pic.twitter.com/If7WXC0Vbk — NBA TV (@NBATV) June 20, 2022

Mais au-delà de ces quelques moments marquants, on a aussi eu droit à quelques images improbables : vous rêviez de voir Steve Kerr se lancer dans une danse assez ridicule ? Il l’a fait, c’est cadeau. Et on oublie pas Gary Payton II qui, en plus d’être un sacré energizer sur les parquets, a montré qu’il sait mettre l’ambiance comme personne.

The reviews are in for Kerr's @TedLasso dance 😂 pic.twitter.com/uwtfMGaLlW — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 20, 2022

"WAAAARRRIIOOOORRRSSSSS" GP2 leading the chants 🗣️ pic.twitter.com/wXVkBzhg5b — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 20, 2022

C’est toujours sympa d’assister à la parade des champions, de voir cette communion entre une ville et ses héros. La célébration n’a pas déçu, rien de bien étonnant avec des gars comme Steph, Draymond ou GPII. Allez, on remet ça l’année prochaine ?

Sources : Bleacher Report, NBC Sports