Preview Nets – Warriors : Kevin Durant ne veut pas faire dans le sentimental pour ses retrouvailles avec Stephen Curry et les autres

IT’S TIME ! DING DING DING ! A 1h du matin, heure française, résonnera la cloche de la grande rentrée NBA, 71 jours seulement après le titre de LeBron et ses Lakers. Mais la première affiche de cette saison, qui s’annonce d’une intensité rare avec ses 72 matchs par équipe, sera le théâtre de l’affrontement entre les Nets du revenant Kevin Durant et son ancienne équipe de Golden State. KD annonce alors la couleur et ne fera pas dans l’affectif. La hype prend littéralement feu mais côté Warriors, on compte sur Steph Curry pour arroser à 3-points et éteindre tout ça.

Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden , Klay Thompson , Stephen Curry… Autant de champions qui auront l’honneur de lancer cette nouvelle saison NBA. Trêve de pré-saison et de spéculation, place à l’action ! Le calendrier fait la part belle aux revanchards, faisant s’affronter en ouverture Brooklyn et Golden State, deux franchises qui ont vécu la saison dernière dans l’attente de ce moment précis. KD, couteau entre les dents et tendon d’Achille bien en place, aborde le match sans surplus d’émotion selon Malika Andrew d’ESPN alors qu’il retrouvera ceux avec qui il a conquis deux titres en 2017 et 2018.

« Chaque match est important. [..] Et ce n’est pas plus important pour moi parce que je joue contre mes anciens coéquipiers. »

Ce bon vieux Kevin Durant est donc bel et bien de retour sous un troisième maillot NBA et sera particulièrement scruté avec quelques points d’interrogations à lever sur sa condition physique qui devrait monter en flèche tout au long de la saison. En face, l’armada californienne a également dû ronger son os depuis le départ du Snake et les Finales cauchemardesques de 2019 face à Toronto. Privés depuis de ce pyromane de Klay Thompson qui doit reconstituer le puzzle de son tendon d’Achille, les Warriors comptent sur le vrai gros retour de Stephen Curry pour mettre le feu aux poudres dans cette rencontre explosive, après un an à retrouver sa main écrasée par Aron Baynes. Reste à voir ce que va concocter le Chef Curry dans ce duel d’affamés mais sa bonne vieille recette de 3-points devrait continuer de nous régaler. Sans leur supplément d’âme vert avec le forfait annoncé de Draymond Green pour une blessure au pied, les Dubs auront fort à faire pour contrer les hommes de Steve Nash qui va là connaître sa grande première en tant que coach. L’homme aux 294 en QI basket entame donc sa mission titre pour une équipe de Brooklyn qui n’a pas le droit à l’erreur cette saison après avoir fait le choix du win now depuis un an. Nul ne doute qu’il aura à coeur de le montrer dès cette nuit… un argument de plus pour savourer cette entrée en matière avant une bien belle saison qui arrive.

Kevin – The Revenant – Durant vs. Stephen – The Resistant – Curry, la grande première de Steve Nash en tant que head coach sur un banc NBA, les débuts de James Wiseman mais surtout le GRAND RETOUR DE LA NBA, voilà de quoi mettre le réveil pour 1 heure cette nuit… Let’s go !!!

