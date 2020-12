Records, perfs all-time à aller chercher, et dix grandes questions avant la saison 2020-21 : alors, qui va marquer l’histoire ?

Ce soir, c’est la reprise ! Si l’intersaison a été très courte, le sentiment est toujours le même. Un mélange d’excitation et de bonheur pour le retour de notre sport préféré. Un sport où les statistiques sont évidemment omniprésentes, où des records sont de plus en plus menacés, où des milestones sont souvent dépassés. Du coup, avant l’ouverture des hostilités cette nuit, on a décidé de fouiller un peu partout et se perdre dans les chiffres histoire de voir ce qui nous attend potentiellement cette saison.

Luka Doncic plus jeune MVP de l’histoire ?

En 2011, Derrick Rose a pris tout le monde par surprise en étant nommé MVP de la saison régulière au terme de sa troisième année, le tout à seulement 22 ans et 191 jours (au moment de la fin de la saison régulière). Personne n’avait été aussi précoce avant, et personne n’a fait mieux depuis. Jusqu’à un certain Luka Doncic ? Le phénomène slovène va également rentrer dans sa troisième campagne NBA, et lui par contre il fait clairement partie des candidats au Maurice Podoloff Trophy cette saison. Il est né le 28 février 1999, ce qui signifie qu’il peut potentiellement battre Derrick pour devenir le plus jeune MVP de l’histoire, la saison régulière 2020-21 se finissant mi-mai. Alors, Luka va-t-il mettre l’histoire à ses pieds ?

Giannis Antetokounmpo avec Bill Russell, Wilt Chamberlain et Larry Bird ?

Pour rester dans la discussion du MVP, Giannis peut potentiellement rentrer dans une catégorie élite : celle des joueurs ayant enchaîné trois titres de MVP consécutifs. C’est simple, ils ne sont que trois à avoir réalisé un tel exploit : Bill Russell, Wilt Chamberlain et Larry Bird. C’est tout. Kareem, Magic, LeBron, Jojo, c’était deux maximum. Antetokounmpo va sans doute devoir faire face à la fatigue des votants et ses échecs en Playoffs ne jouent pas en sa faveur, mais le Freak peut très bien aussi mettre tout le monde d’accord.

Chris Paul dans le Top 5 des assists all-time ?

Chris Paul va évoluer dans une nouvelle franchise cette année, et il devrait continuer son bonhomme de chemin dans le classement des passes décisives, surtout avec Devin Booker et Deandre Ayton à côté de lui. Avec 9 653 caviars distribués en carrière, il squatte la septième place all-time. Le spot numéro 5 est occupé par Magic Johnson, avec 10 141 passes décisives, tandis que Mark Jackson est quatrième avec 10 334 assists. En gros, CipiFruit a besoin de 500 passes pour dépasser Magic et intégrer le Top 5. La saison dernière, sur laquelle on peut se baser étant donné que le nombre de matchs était à peu près similaire à cette année (72), Paul a distribué 472 assists en 70 rencontres, soit une moyenne de 6,7. Alors, peut-il le faire avec les Suns ?

On surveillera également les interceptions de CP3. Là aussi, il occupe la septième place all-time (huitième si l’on prend en compte la ABA) avec 2 233 ballons volés. Sachant qu’il est toujours très bon dans ce domaine (1,6 interception par match la saison dernière), il y a de bonnes chances qu’il rentre dans le Top 5, la cinquième place étant actuellement occupée par Maurice Cheeks avec 2 310 steals.

LeBron James bientôt dans le club des 35 000 points ?

Impossible de ne pas parler de LeBron, lui qui a pris l’habitude de laisser du monde dans le rétroviseur. Sauf catastrophe, le King va atteindre la barre des… 35 000 points en carrière cette saison (34 246 à l’heure de ces lignes) et ainsi se rapprocher un peu plus de Karl Malone, deuxième scoreur all-time derrière Kareem Abdul-Jabbar. Ça sera très compliqué d’aller chercher le facteur cette année (36 928 points en carrière), mais il va y passer tôt ou tard.

Avec LeBron, on ne se limite jamais aux points et comme Chris Paul, il continue de se mettre bien au niveau des passes décisives. Il en est à 9 346 assists, huitième total de l’histoire et vu le rythme qu’il possède, ça va grimper. Pour rappel, James a terminé meilleur passeur NBA la saison dernière avec 10,2 assists par match. Pas sûr qu’il atteigne une nouvelle fois cette moyenne avec l’arrivée de Dennis Schroder mais on peut compter sur lui pour lâcher plus de 500 caviars. Oscar Robertson, actuellement sixième du classement (9 887), peut trembler. Enfin, au niveau des interceptions, LeBron peut légitimement viser le Top 10 all-time. Cette fois-ci, c’est un autre Robertson qui est menacé. James est 13e au classement NBA avec 2 015 interceptions, Alvin Robertson dixième avec 2 112. Une petite centaine de ballons à voler en 72 matchs, pas facile mais jouable.

Carmelo Anthony, direction le Top 10 des scoreurs NBA ?

26 446 points. Voici le total de Carmelo Anthony à l’heure de ces lignes. Il est 15e au classement all-time NBA, 18e en prenant en compte la ABA. Si on reste en NBA, Melo peut viser le Top 10, aujourd’hui refermé par Elvin Hayes avec 27 313 points, tandis que Moses Malone est neuvième avec 27 409 unités. Sous le maillot des Blazers la saison dernière, Anthony a totalisé 895 points en 58 matchs (15,4 de moyenne), c’est donc possible mais faut pas oublier qu’il évoluera en sortie de banc à Portland en 2020-21 et qu’il a 36 balais.

James Harden un peu plus proche de Wilt Chamberlain et Michael Jordan ?

Avec les énormes campagnes au scoring de James Harden ces dernières années, on a beaucoup associé le Barbu avec deux des plus grandes machines offensives de l’histoire, Wilt Chamberlain et Michael Jordan. Ces deux-là se partagent le record du plus grand nombre de saisons consécutives dans le costume de meilleur scoreur de la Ligue à la moyenne de points, à savoir sept. James Harden en est à trois aujourd’hui, à égalité avec d’autres phénomènes comme George Gervin et Kevin Durant pour ne citer qu’eux. Ramesse peut donc potentiellement en enchaîner une quatrième malgré tout ce qui se passe à Houston actuellement. S’il y arrive, Harden sera seul à la troisième place du podium derrière Wilt et MJ.

Les Kings dans l’histoire ?

Quoi, les Kings ? Oui, ils peuvent aussi se retrouver dans cette liste mais comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas pour les bonnes raisons. Cela fait 14 saisons que la franchise de Sacramento n’a pas atteint les Playoffs, plus longue série en cours en NBA. Si elle échoue une nouvelle fois en 2021, ce qui est fort probable vu le niveau de la Conférence Ouest, on va atteindre la barre symbolique des 15 années sans postseason. Les Kings égaleraient ainsi le record all-time des Clippers (1977-91). Ne gâchez pas tout les mecs.

Rudy Gobert dans le clan des triples vainqueurs du DPOY ?

Rudy Gobert vient de toucher le pactole avec 205 millions sur cinq ans, il va désormais tenter de justifier son contrat en retrouvant son statut de Meilleur Défenseur de l’Année, lui qui a raflé ce trophée en 2018 et 2019. Dans l’histoire de la NBA, seulement trois joueurs possèdent trois trophées DPOY ou plus dans leur armoire, à savoir Dwight Howard, Ben Wallace et Dikembe Mutombo, ces deux derniers détenant le record avec quatre récompenses. Le pivot français du Jazz peut-il élargir ce cercle VIP ?

Dwight Howard peut-il intégrer le Top 10 des rebondeurs NBA ?

On a parlé des points, des assists, des interceptions, place désormais aux rebonds avec Dwight Howard. Le nouveau pivot des Sixers est le 14e rebondeur all-time en NBA, avec un total de 13 691 rebonds. Le dixième, à savoir Nate Thurmond, en est à 14 464. Il y a un petit écart qui sera difficile à combler pour Dwight, car on parle d’une différence de 773 rebonds. En 72 matchs, ça donne une moyenne de 10,7. Chaud pour un mec qui va jouer la doublure de Joel Embiid, à moins que ce dernier passe toute la saison à l’infirmerie et que Dwight enchaîne les double-doubles après sa saison solide aux Lakers (7,5 points, 7,3 rebonds en 18,9 minutes). Mais si le Top 10 semble difficilement atteignable, Howard pourra tout de même dépasser Hakeem Olajuwon (13e, 13 748), Wes Unseld (12e, 13 769) voire Walt Bellamy (11e, 14 241).

Stephen Curry prêt à mettre le feu au cul de Ray Allen au classement all-time des 3-points ?

Comme avec LeBron un peu plus haut, seule une blessure peut empêcher Steph de dépasser Reggie Miller au classement all-time des 3-points marqués, la légende des Pacers étant actuellement deuxième du classement derrière Ray Allen mais devant Curry. Le sniper des Warriors possède 65 tirs primés de moins que Reggie, ça devrait donc être assez vite réglé. La vraie question, c’est de savoir jusqu’à quel point il va se rapprocher de Ray Ray. Jesus Shuttlesworth est en tête avec 2 973 tirs du parking en carrière, Curry est à 2 495. Si on part sur une belle moyenne de quatre shoots de loin marqués par match, on obtient environ 300 tirs au total, de quoi attendre les 2 800 ?

La liste est évidemment non exhaustive, on pourrait parler aussi du classement de Draymond Green dans la catégorie des fautes techniques, ou du nombre de briques accumulées par DeAndre Jordan sur la ligne des lancers francs depuis le début de sa carrière. Mais on surveillera surtout les dix points mentionnés dans cette petite liste assez sympathique il faut bien le dire, sauf pour les fans des Kings. Allez, bonne saison à tous.

Source chiffres : Basket Reference