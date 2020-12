Preview Lakers – Clippers : Game of Los Angeles Throne, Saison 2 – Episode 1, la série événement est de retour

Arrêtez tout ce que vous faites et mettez votre réveil à 4h cette nuit, la NBA est de retour. Après un Nets – Warriors sur fond de retrouvailles Durantesques, les caméras vont se braquer sur le Staples Center, inévitable théâtre du blockbuster hollywoodien qui régit la Ligue depuis un an : Lakers – Clippers. La remise des bagues aux champions, le retour des superstars, Montrezl Harrell qui a traversé le couloir… La NBA met les petits plats dans les grands et nous offre le derby californien qui n’avait pu avoir lieu en Finales de Conférence Ouest, alors on se rattrape.

Oubliez les simulacres de la pré-saison, le duel Angelinos est toujours un rendez-vous immanquable (sauf par les Clippers) et quand il rime avec rentrée NBA, la hype fait la taille des bras d’Anthony Davis. Premier événement à ne pas manquer : la remise des bagues ! Le calendrier fait bien les choses, les champions reçoivent comme à l’accoutumée leur précieux le premier soir de la saison, ce qui devrait ravir Kawhi Leonard, Paul George et les autres protagonistes d’une saison 2019-20 qui a laissé des traces chez les Clippers. Mais au-delà de tout ce packaging qu’on nous sert en permanence à l’aube d’un affrontement entre les Gens du Lac et les Voiliers (subtile métaphore sûrement), l’heure sera surtout au jeu dans un match scruté qui peut marquer les esprits. Les hostilités peuvent commencer entre certains des meilleurs joueurs de la Ligue, on attend de voir Serge Ibaka défendre sur Anthony Davis et AD défendre sur la moitié de Los Angeles.

Dans un match pour la suprématie de la ville, on espère voir Kawhi jouer avec autre chose que des tongs aux pieds, ayant appris de ses erreurs sous la houlette de… Tyronn Lue. Ou l’inverse. Ils devront en tout cas faire sans Marcus Morris blessé, ce qui devrait offrir une touche bleu-blanc-rouge au duel avec la probable présence de Nicolas Batum dans le cinq majeur. Déjà quelques pépins physiques qui seront donc, intersaison de 71 jours seulement oblige, monnaie courante cette saison et obligeront certainement du… load management. Dès ce soir ? Possible pour les Lakers qui se sont renforcés des deux meilleurs sixièmes hommes de la saison dernière, Dennis Schröder mais surtout l’ancienne pile des Clippers Montrezl Harrell qui a tout pour électriser ce choc bouillant. En face, la bande de Picsou George restera dans le rôle du petit poucet face au côté doré de Los Angeles, on exagère un peu mais on espère voir de l’humilité pour ce premier match de la part de Choke City. La quête du trône commence ce soir mais King James et ses hommes y semblent bien accrochés.

2 mois et 10 jours après leur titre, les Lakers repartent à l’assaut de la NBA et la route du back-to-back commence face à des Clippers qui, vannés depuis leur élimination, auront à coeur de remettre les pendules à l’heure. Les réveils seront en tous cas, eux, bien en place.

