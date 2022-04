Mesdames et messieurs, TrashTalkeurs et TrashTalkeuses. Vous connaissez ce jeu-concours, vous l’avez poncé avec nous pendant des années en arrachant vos cheveux. Pour cette année 2022 ? On ne change pas une équipe qui gagne, et qui dit Playoffs exceptionnels dit défi exceptionnel. Avant des phases finales qui s’annoncent totalement dingues en NBA, nous sommes fiers de déclarer ouvert ce lundi à 10h : le TrashTalk Bracket Contest !

_____

Les confrontations sont bientôt connues, le popcorn déjà acheté, les fans déchaînés et les voisins déprimés. Oui, ça sent bon les PO mais aucune série de Playoffs ne peut commencer sans que le peuple soit passé par le remplissage de bracket obligatoire, une tradition qui dure depuis des siècles en NBA. Ainsi, pour bien faire comprendre aux initiés de quoi il s’agit, nous voulons voir si vous êtes capables d’annoncer le champion NBA, les finalistes, les scores de toutes les séries, du premier au dernier round… et les qualifiés du Playin Tournament inclus ! Un défi colossal, une aventure absolument épique, qui donnera tout de même un grand gagnant respecté par toute la communauté fin juin.

En prenant en compte le Playin Tournament 2022, qui démarre ce mardi soir en NBA, la deadline pour remplir son bracket ci-dessous est fixée au mardi 12 avril à 23h59. Une fois cette heure dépassée, tout bulletin déposé sera refusé. Votre mission ? Remplir le formulaire ci-dessous avec vos pronostics de Playoffs 2022 en faisant bien attention à vous relire. Vérifiez que vous n’avez pas sorti d’énormités, consultez vos potes, puis envoyez le tout en espérant que votre vision de l’avenir se démarquera des autres ! Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter : il n’y a que quelques heures pour remplir votre bracket.

# QUELLES SONT LES RÈGLES DU JEU ?

Le TrashTalk Bracket Contest est un jeu-concours qui consiste à remplir le tableau des Playoffs 2022 en amont de la compétition.

Pour chaque tour (1er tour, demi-finale, finale de conférence, Finales NBA), vous devez annoncer dans votre bracket quelle équipe va gagner sa série en 4 matchs, avec le score exact de la série : 4-0, 4-1, 4-2 ou 4-3. Chaque fois que vous donnez un vainqueur de série en 4 matchs, il avance au tour suivant.

Le but du jeu est de remplir entièrement son bracket, de le valider, et de voir si votre bracket se rapproche le plus de la réalité en NBA !

# JE PEUX REMPLIR MON BRACKET JUSQU’À QUAND ?

Ouverture du TrashTalk Bracket Contest : lundi 11 avril 2022 à 10h00.

Fermeture du TrashTalk Bracket Contest : mardi 12 avril 2022 à 23h59.

# OÙ PUIS-JE RETROUVER MON BRACKET ?

Si vous avez correctement rempli et validé votre bracket :

Vous pourrez télécharger l’image de votre bracket en cliquant sur le bouton PARTAGER

Une copie sera envoyée directement à l’adresse mail indiquée. Attention : checkez vos spams.

Vous pourrez également partager votre bracket directement sur Twitter et Facebook à l’aide des boutons dans PARTAGER

# COMMENT LE VAINQUEUR EST-IL DÉTERMINÉ ?

Une fois les Playoffs 2022 terminés, voici l’ordre dans lequel les brackets seront triés (par ordre de tie-breakers) :

Champion NBA

Les 2 équipes en Finales NBA

Le bon score de la série Finales NBA

Les 4 équipes en finale de conférence

Le bon score des séries finales de conférences

Les 8 équipes en demi-finale de conférence

Le bon score des séries demi-finales de conférences

Les 4 équipes qualifiées via le Playin Tournament

Le bon score des séries du 1er tour des Playoffs

En cas de multiples brackets gagnants, un tirage au sort sera effectué afin de déterminer 1 grand vainqueur du TrashTalk Bracket Contest 2022.

# QUE REMPORTE LE VAINQUEUR DU TRASHTALK BRACKET CONTEST ?

Autant vous dire qu’on va le ou la mettre extrêmement bien, cette année c’est Puma France qui ouvre la boîte à cadeaux avec un pack équipement Puma Hoops valable un an : dans la peau d’un joueur pro !

10 paires de chaussures Puma Basketball

Taille au choix du gagnant

Possibilité de mettre des tailles différentes au fur et à mesure pour permettre au gagnant de faire profiter autour de lui

2 packs textiles Puma Hoops : jogging, hoodie, tee, chaussettes et produits compression !

# VERS QUELLE DATE CONNAÎTRA-T-ON LE VAINQUEUR ?

Les Finales NBA s’arrêtant maximum le 19 juin, avec une Draft dans la foulée et des brackets à trier par milliers, le vainqueur sera annoncé pendant le mois de juillet.

_____

Il existe, elle existe. Un devin ou une devineresse se cache parmi vous. Vous pensez pouvoir lire l’avenir ? Vous savez déjà ce qui va se passer sur ces Playoffs NBA 2022 ? Montrez-le en participant à ce jeu dès ce lundi à 10h du matin, et rendez-vous dans quelques mois pour savoir s’il y a un grand vainqueur du TrashTalk Bracket Contest ! Bonne chance à toutes et à tous !