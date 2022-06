La force du Allez café, c’est aussi d’être capable d’improviser une émission en direct, là, comme ça, dès qu’un gros trade tombe. Ce fut le cas il y a quelques heures, en pleine nuit, parce que chez nous « la nuit » ça ne veut pas dire grand chose. Dejounte Murray envoyé à Atlanta contre des pâtes et des condiments ? Allez, envoyez le replay !

Il y aura eu quelques minutes de calme, mais c’était le temps qu’Adrian Wojnarowski et Shams Charania fassent un ch’ti pipi. Puis Bradley Beal et James Harden ont décliné leur player option, puis Patty Mills a décidé de sonder le marché, puis… DEJOUNTE MURRAY EST PARTI POUR ATLANTA. Le package ? Danilo Gallinari, beaucoup de picks de premier tour, et des larmes par dizaines de litres de voir partir celui qui était devenu le chouchou de la maison récemment. Business business, les Hawks possèdent désormais un backcourt des plus swags et les Spurs vont donc entamer la chasse au Victor en claquant des pick and roll Joshua Primo / Deandre Ayton, why not Mme Quenotte. Nous ? On a ingéré l’info, on a installé le set-up et on s’est empressé d’aller vous parler de tout ça en direct sur Twitch, parce qu’une Free Agency ça se vit touguaizeure.

Ça va trop vite, tout va vraiment trop vite, alors on se DEPECHE d’aller se faire ce replay car à peine le visionnage terminé… ces messieurs Woj et Shams entendront leur réveil sonner et feront de nos vies d’aujourd’hui une folie. A très vite, à très très vite.