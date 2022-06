Plus que quelques heures avant la grosse suée annoncée. Plus que quelques heures car c’est à minuit pile heure française que tout va exploser et que votre cerveau aura intérêt à être bien irrigué pour ne rien rater. Première bonne nouvelle ? Le début de cette Free Agency sera commenté en live par nos soins. La deuxième ? On vous file immédiatement toutes les dernières infos pour être à l’heure. Let’s go !

Donovan Mitchell qui semble être le futur meneur titulaire du Jazz. C’est en tout cas une piste qui avait fait surface ces dernières semaines et semble se confirmer avec la signature de Will Hardy en tant qu’entraîneur. Mike Conley à surveiller. https://t.co/GUenW4aB1d — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

Rien ne fuite du côté de San Antonio, mais s’il y a bien un joueur qui ferait partie d’un éventuel sign and trade : Jakob Poeltl. https://t.co/GPPLr59ydT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

Stanley Johnson conservé pour pas cher côté Lakers, bonne nouvelle. https://t.co/XkmmGxQvXJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

On devrait partir sur une prolongation de Bobby à Milwaukee. https://t.co/871KOLbNo6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

Joli move pour Harden et les Sixers ! À voir la gueule du contrat, mais pour faire entrer PJ Tucker dans l’équipe ça demande quelques sacrifices. https://t.co/qYB9vcj5GU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

LETS GOOOOOO DEJOUNTE MURRAY A ATLANTA https://t.co/huTvUaZtDO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

Les tours de Draft en question en échange de Dejounte Murray. https://t.co/G2jhhZTbxT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

Avec le transfert de Dejounte Murray, il n’y a désormais plus aucun joueur actuel des Spurs qui a joué avec Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili ou Kawhi Leonard. Jakob Poeltl et Lonnie Walker sont les plus anciens membres de la franchise. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

Mo Bamba dont le Magic n’a pas souhaité semi-verrouiller avec une qualifying offer, du coup le pivot sera agent libre non restreint ce jeudi soir. Beaucoup d’équipes sur lui. https://t.co/VNoLXPteX4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

Danilo Gallinari sur les tablettes de Boston en priorité, Miami également dans le coup. https://t.co/6rvnGVqvM3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

Avec Patty Mills qui lève sa player option, et en attendant de voir si l’Australien prolongera à Brooklyn (pas sûr), il y a potentiellement la place pour vite acter une prolongation entre Claxton et les Nets. https://t.co/VRPeZXitBW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

Avec la non player option de James Harden, un très beau geste pour aider les Sixers à se renforcer en attendant les termes du contrat, il pourrait y avoir un peu de calme sur les rumeurs Thybulle – Milton – Korkmaz. https://t.co/1DGBODEzgv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

Hmmmmm si j’avais un peu de sous et de la place sur mon banc au poste de pivot, je me pencherai direct sur Muscala. Trop utile et propre, sans faire de bruit. https://t.co/ZDO4vFYZ5e — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

Attitude (et timing) au sommet du désastre pour Miles Bridges, puisqu’il vient d’être arrêté à Los Angeles pour violence domestique. L’ailier aurait apparemment eu une altercation physique ce mardi avec une jeune femme. Bridges est agent libre restreint, ce soir, à minuit. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

Pour des raisons évidentes, le scénario le plus probable est que les Hornets repousseront les négociations avec Miles Bridges tant que son affaire hors terrain n’est pas réglée. Image terrible pour la franchise, attitude déplorable du joueur si les accusations sont confirmées. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

🚨 James Harden a refusé sa player option et les premières rumeurs de contrats commencent à tomber. Il pourrait prendre 30-35 millions l’année au lieu des 47-50 qui étaient disponibles, afin d’aider les Sixers à renforcer leur effectif. 100-105 millions sur 3 ans ? À confirmer. pic.twitter.com/0mx0wTirow — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

🚨 Une prolongation de DeAndre Hunter à Atlanta cet été pourrait tourner autour des 17-20 millions de dollars la saison. Les Hawks essaieront d’emmener Hunter vers 75 millions sur 4 ans, le camp du joueur pourrait mener une négociation plus tendue dans les prochains jours. pic.twitter.com/I7aOlVBhlv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

🚨 En plus de Deandre Ayton, les Suns pourraient avoir du mal à conserver JaVale McGee. Agent libre, le pivot est sur les tablettes de Brooklyn, Dallas, Milwaukee et d’autres équipes contender. Il aimerait signer un contrat longue durée, multiple champion il aura des offres. pic.twitter.com/7PnGVN4RN7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

🚨 Goran Dragic pourrait envisager un contrat au minimum vétéran pour rejoindre les Mavs cet été. Avec le départ probable de Jalen Brunson, Dallas chercherait des alternatives à la mène. Dragic est dans leur viseur depuis des lustres, contrat court pour se relancer avec Doncic. pic.twitter.com/GnP56GYgA0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022