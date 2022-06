On préfère vous prévenir, cette soirée risque de partir en cacahuète, et ça c’est la version polie, parce que ce serait trop vulgaire de dire qu’elle va partir en couil*es. Ce genre de soirée se vit forcément en famille, entre copains, bref surtout pas tout seul dans son coin, alors rendez-vous dès 23h pour se taper des grandes barres de rire au rythme des Woj Bomb et autres breaking news !

👇 LE LIVE TRASHTALK POUR L’OUVERTURE DE LA FREE AGENCY 2022 À PARTIR DE 23H 👇

   

Le rendez-vous est donc pris, et il aura lieu sur la chaîne Twitch préférée de ton joueur préférée, ici-même pour ceux qui auraient paumé le GPS. Au programme ? Une prise d’antenne dès 23h pour se chauffer la voix et probablement commenter les premiers moves annoncés ou déjà effectifs, et dès minuit… nos petits cœurs vont s’emballer. C’est de mise dans ce genre de soirées, les insiders les plus prompts auront déjà une vingtaine de tweets en brouillon, prêts à cliquer comme on dit chez nous, et la NBA entrera dans l’une de ses périodes les plus agitées puisque des dizaines de signatures et transferts se mettront à agiter nos bocaux et sans sommation. Le multiplex est en tout cas rodé et Bastien sera ce soir accompagné de Simon pour vous faire vivre en direct toutes ces signatures et pour débattre sur le bien fondé d’offrir 110 millions à Jalen Brunson ou 40 à JaVale McGee. Une soirée garantie sans filtre et avec un chat survitaminé, une soirée lors de laquelle la saison 2022-23 écrira ses premières pages, et une soirée qui fera bientôt partie de nos meilleurs souvenirs car vécue ensemble, dans les fastes des annonces.

4h et 42 minutes de live la saison passée avec, notamment, les signatures de Lonzo Ball et Alex Caruso aux Bulls ou encore le retour de Dwight Howard aux Lakers. Est-ce qu’on passe la barre des cinq heures cette année ? Seule la NBA nous le dora alors à toi de jouer ma belle, nous on sera là ce soir pour vivre au gré de tes aventures.