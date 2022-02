Le Live TrashTalk de la NBA Trade Deadline 2022 : par ici pour vivre tous les transferts en direct !

C’est un des plus grands rendez-vous de la saison. C’est une des plus grosses teufs à vivre en NBA. La Trade Deadline 2022 est là, enfin devant nous ! Ce soir, à partir de 18h30 et jusqu’à 21h30, vivez la folie des rumeurs et des derniers transferts, en direct sur TrashTalk lors d’un live qui s’annonce déjà légendaire avec notre partenaire Tarmak. Spoiler : mettez votre kevlar car il risque d’y avoir quelques bombes décortiquées en live.

Les habitués le savent et les novices s’apprêtent à le découvrir en direct, la dernière soirée de la trade deadline est toujours une dinguerie. Lorsque la date fatidique approche, les questions se multiplient et les discussions s’intensifient. Ben Simmons va-t-il trouver une nouvelle équipe pour enfin se mettre à rejouer au basket ? Et si James Harden partait retrouver Daryl Morey à Philadelphie dès aujourd’hui ? Est-ce que Russell Westbrook a déjà joué son dernier match avec les Lakers ? Les Blazers vont-ils continuer à bazarder ce qui reste de leur effectif ? Les noms sont nombreux, les stars s’alignent. Et les équipes, elles aussi, réalisent leurs derniers ajustements avant la bataille des Playoffs. Suns, Heat, Warriors, Bucks, Grizzlies ou Bulls pour ne citer qu’eux, prêts à tout pour prendre l’avantage sur la concurrence. La trade deadline se terminant officiellement à 21h, l’horloge tourne et les managers réalisent leurs transferts à la dernière minute ! C’est pour cela que le rendez-vous est immanquable. Car, il y a trois ans par exemple, un Marc Gasol récupéré à Toronto change la donne et vous mène…. jusqu’au titre. Qui fera la différence cette année ? La question sera vite répondue. Et pour ce faire, le setup est aussi simple que légendaire.

18h30 sur la chaîne Twitch de TrashTalk ou sur ce lien avec la vidéo intégrée ci-dessus

Bastien, Alexandre et Simon aux commentaires, Léonce à la production

Toutes les rumeurs et tous les transferts analysés en direct

Réactions à chaud, interaction avec la communauté

Giovanni, Nicolas et Ben pour envoyer les articles à la volée avec une armée de rédacteurs

C’est carré, c’est classique, et on a évidemment continué à pousser notre game pour que cette soirée soit encore plus mémorable. On ne peut donc vous dire qu’une chose, c’est de prendre votre créneau de 18h30 à 21h30 pour vivre cette trade deadline 2022 avec nous, en espérant que le meilleur deal gagne !

Les GM n’ont pas attendu ce jeudi pour lancer les hostilités et les dominos ont déjà commencé à tomber mais les cartes pourraient encore être redistribuées d’ici quelques heures. On sera là pour vivre ça en direct tous ensemble et distiller de l’analyse d’Hexpert au rythme des Woj bombs alors ne soyez pas en retard !