Suns et Bucks s’affrontent juste après la trade deadline : un petit remake des Finales 2021, la soirée s’annonce chargée en caféine

Le 20 juillet 2021, les Bucks de Giannis sont sacrés champions NBA en venant à bout des Suns de Chris Paul et Devin Booker (4-2). Six mois plus tard, les Cactus font tout pour changer la donne. Ils mènent très largement la Conf’ Ouest, tandis que les Daims ne sont « seulement » que deuxièmes à l’Est. Les deux escadrons sont toujours parmi les grands favoris pour succéder à leur propre finale. Dans cet optique, l’affrontement de ce soir est pour chacun, l’occasion de faire passer un message.

Le choc est titanesque, entre deux des équipes qui offrent le plus de garanties cette saison. D’un côté, celle qui possède le meilleur bilan de NBA (44-10), bluffante de constance et absolument létale dans les 4èmes quart-temps. De l’autre, des cervidés en mode diesel qui montent tranquillement en régime, à tel point qu’ils en deviennent flippants pour les autres contenders. Preuve en est, cette très large victoire contre les Lakers mardi soir. La saison dernière, les Suns furent la grande surprise tandis que les Bucks concrétisaient enfin leurs années de domination en régulière. On a presque l’impression, aujourd’hui, que les rapports de force se sont inversés. Les Suns ont pris en maturité. Ils sont dans la continuité de leur bonne dernière saison, mais chacun a gagné en expérience pour petit à petit, au fil de matchs souvent poignants, faire tomber l’adversaire. On se souvient que, lors des Finales 2021, les Bucks avaient exténué des Suns trop justes physiquement. Aujourd’hui, il n’y a plus de P.J. Tucker (parti au Heat) ou de Brook Lopez (blessé) dans la raquette de Milwaukee. On peut ainsi se demander si les cartes ne sont pas rebattues. Le combat de ce soir s’annonce donc dantesque. Les Suns voudront capitaliser sur leur bonne dynamique tandis que les Bucks auront à cœur de montrer que, malgré un bilan nettement moins bon, ils sont toujours la meilleure équipe de la ligue sur une série de Playoffs, comme sur un simple match.

La rencontre est d’autant plus excitante que l’on assiste à une véritable opposition entre deux styles bien distincts. D’un côté, une hydre aux multiples têtes où – bien que des individualités comme Chris Paul ou Devin Booker prennent le leadership – le collectif est roi. D’un autre, un monstre à faire trembler les chaumières, formidablement bien entouré de fidèles soldats. Eh oui, cette saison encore, Giannis est omnipotent. Il pose des stats à ne plus savoir quoi en faire. Ses moyennes parlent d’ailleurs pour lui : 29 points, 11 rebonds et 6 passes à 54% au tir dont 30% depuis le sous-bois. La dernière fois que le Grec a mis moins de 25 points remonte au 13 décembre dernier. Il s’amuse en parallèle à étriper tous les candidats MVP qui se mettent en travers de sa route. En janvier, il a planté 30/12/11 contre les Warriors de Steph avant de transformer Ja Morant et ses potes en oursons, avec 33 points et 15 rebonds. Si LeBron n’est plus vraiment crédible en tant que candidat MVP, les 44 points, 14 rebonds, 8 passes à plus de 80% au shoot du Freak face aux Lakers étaient quand même un petit poke envoyé à tous les décisionnaires du titre en trois lettres. Ce soir, notre ami hellénique aura un, voire deux candidats au titre de MVP face à lui. Soit autant de raison de rendre une nouvelle masterpiece. Et en plus il a de l’humour

Giannis had the perfect joke after putting up 44 PTS (17/20 FG) in an easy win over the Lakers: “Why did the orange lose the race?” pic.twitter.com/61mV6bG5Dl — Ballislife.com (@Ballislife) February 9, 2022

Mais le double MVP n’est pas le seul à aimer envoyer des messages. Mister Devin Booker est complètement passé sous silence dans cette lutte pour le titre individuel, mais il aime rappeler de temps en temps qu’il faudrait mettre un peu plus de respect sur son nom. Lui aussi sait martyriser les gros morceaux. Demandez donc à Joel Embiid et DeMar DeRozan qui – ces 3 derniers jours – ont pris respectivement 35 et 38 points sur la truffe. Même s’il n’y a plus vraiment de candidat MVP au Jazz ou aux Nets – Rudy et Kevin lâchent du lest – l’on peut aussi parler des 33 points et 43 points plantés en back-to-back face à Utah il y a 15 jours, ou encore des 35 pions sur Brooklyn la semaine dernière. Le symbole est fort. Le pépère retrouve ce soir l’un de ses meilleurs potes puisqu’il se coltinera à coup sûr le match-up de Jrue Holiday. On se souvient que Monsieur Vacance était allé lui arracher la balle dans les bras il y a 6 mois, avant d’envoyer sur orbite son pote grec. Un alley-oop divinement clutch qui scellait le Game 5 des Finales. Ce genre de chamaillerie n’est jamais finie, et la suite de l’histoire peut s’écrire ce soir.

All respect to Jrue Holiday for the steal. Giannis for the finish. Crazy way to end the game. (via @bucks) pic.twitter.com/qEQAR2Cwbb — SLAM (@SLAMonline) July 18, 2021

Quoi qu’il se passe pendant la trade deadline, nous n’irons pas nous coucher à son gong. Un remake des dernières Finales nous attend à 4h et le rendez-vous est absolument immanquable. D’ici là, on va faire le plein de café. Les prochaines heures s’annoncent… peu reposantes.