Les Bucks ont massacré les Lakers : 131-116 et 44 points à 17/20 pour Giannis Antetokounmpo, il y a un monde d’écart entre ces deux équipes

Ce match restait malgré tout l’affiche de la nuit. On dit bien « malgré tout », car même si un duel entre LeBron James et Giannis Antetokounmpo arbitré par Anthony Davis, Khris Middleton et Jrue Holiday, de surcroit baston entre les deux derniers champions NBA, représente une sacrée belle vitrine pour la NBA, le niveau affiché depuis le début de saison par les deux équipes ne lassait présager en rien d’un match équilibré. Ding ding ding, le match ne fut… pas équilibré. Tiens donc.

Les stats maison du choc entre une équipe d’hier et une équipe d’aujourd’hui c’est juste ici

Ceux qui comme nous ont vu le match le savent, ceux qui ne l’ont pas vu pas encore alors mettons les choses au clair tout de suite : les 15 points d’écart du score final ne reflètent en rien la physionomie de ce match, ne reflètent en rien la démonstration des Bucks et les difficultés actuelles des Lakers. Car malgré un résultat honorable c’est bien une énorme raclée que se sont vus infliger LeBron James et ses boys, des mains de Bucks que rien ni personne ne semblait pouvoir arrêter cette nuit, et sûrement pas une défense aux abois comme celle des Californiens. Très vite on est dans le ton, avec un Giannis Antetokounmpo qui ne rate absolument rien, avec un Khris Middleton qui l’imite et qui lâchera une première mi-temps non pas digne d’un All-Star qu’il n’est pas mais carrément d’un titulaire All-Star, et au score les champions en titre s’envolent très vite. 38-24 après un quart-temps, 78-56 à la pause, et sachez que le double-MVP n’a toujours pas raté un seul tir, au contraire de Russell Westbrook qui n’en a quasiment pas mis un, au contraire d’un LeBron James qui ne peut que limiter les dégâts, dépassé par un jeune freak dont la motivation semble décuplée lorsqu’il affronte la légende chauve.

Le duo de All-Stars des Bucks est d’une facilité insolente, Jrue Holiday, Grayson Allen et, surtout, Bobby Portis leur emboîtent le pas, et on se rend très vite compte que ce match n’en sera jamais un, d’autant plus qu’au retour des vestiaires l’ancien vendeur d’allumettes le plus ambitieux d’Athènes remet ça et piétine la défense adverse comme jamais, ah bah si, comme à chaque fois. 109 points marqués après trois quarts-temps, un Giannis qui émarge alors à peu près à 13/13 au tir, toi aussi hein tu le connais, ce relou qui a eu 20,5 au bac. Le match est une démo collective de la part de Daims qui n’ont qu’à ouvrir les paquets offerts, et si un run improbable des locaux mettra un léger doute à l’issue du match en milieu de dernier quart, le retour de LeBron sur la parquet et le désir des Bucks de frapper un grand coup mettra fin à un suspense mort-né. Au final Giannis Antetokounmpo tutoie les étoiles avec 44 points à 17/20 au tir dont 2/2 du parking, 14 rebonds, 8 passes et 2 contres, le cinq de départ de Mike Budenholzer émarge à plus de 110 points et en face le Big Three désormais constitué de LeBron, AD et Malik Monk n’aura fait qu’illusion, à peine épaulé par un Stanley Johnson courageux et un Austin Reaves un poil rafraichissant.

Giannis Antetokounmpo a affronté 2 fois Anthony Davis cette saison. Game 1 :

47 points

9 rebonds

3 passes

1 interception

1 contre

18/23 au tir

3/4 à trois points Game 2 :

44 points

14 rebonds

8 passes

0 interception

2 contres

17/20 au tir

2/2 à trois points C’est personnel. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

Une victoire 131-116 des Bucks qui prend surtout des allures de 150-95 tant l’écart entre les deux équipes a semblé abyssal, un Giannis Antetokounmpo offrant l’entrée, le plat, le dessert et les highlights à un LeBron James passé cette nuit pour un grand-père un peu aigri, et un nouveau message envoyé par Giannis et les Bucks, deux jours avant d’affronter les Suns pour un magnifique rematch des dernières Finales NBA face à l’équipe la plus en forme de la Ligue. C’est même pas qu’il y avait un monde d’écart entre les deux équipes cette nuit, c’est qu’elles ne jouaient carrément pas le même sport.