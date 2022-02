Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Grizzlies enchainent les victoires et les concours de highlights, tout va bien à Tomar City

A peine le temps de digérer les trades de la veille qu’il fallait déjà basculer sur une grosse nuit de basket, avec pas moins de dix matchs au menu et notamment deux affiches qui nous faisaient de l’œil. On a tenu bon, on est encore allé jusqu’au bout de notre ffort, alors envoyez le gros résumé de la nuit en NBA et échauffez-vous, parce que ce soir ça repart de plus belle à Trade City.

# Les résultats de la nuit

Sixers – Suns : 109-114

Hawks – Pacers : 133-112

Nets – Celtics : 91-126

Grizzlies – Clippers : 135-109

Pelicans – Rockets : 110-97

Mavs – Pistons : 116-86

Nuggets – Knicks : 132-115

Lakers – Bucks : 116-131

Kings – Wolves : 114-134

Blazers – Magic : 95-113

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Yooooo 6000 personnes sur Twitch pour debrief des transferts vous vendez du RÊVE 😍😍😍 JEUDI 18H30 LOUPEZ PAS LA DINGUERIE : LIVE TWITCH 100% TRADE DEADLINE AVEC @ABallNeverLies ET @levraiscw ÇA VA ÊTRE INCROYABLE 🔥🔥🔥 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

Oh dur… dur pour Charlotte.

Gordon Hayward blessé et absent pour une durée indéterminée, sale coup pour les Hornets qui visent haut cette saison avec un retour en Playoffs. https://t.co/8Lj8EoQNQa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

Dans le cadre des 75 ans de la NBA, la Ligue vient d’annoncer ses 15 meilleurs coachs all time !! 👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/Vm1exYYaSj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

🔥 Officiel : les 4 participants du Dunk Contest 2022 ! pic.twitter.com/STATLd4r4X — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

🔥 Officiel : les 8 participants du Three Point Contest 2022 ! pic.twitter.com/Pf73F292LC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

🔥 Officiel : les 9 participants du Skills Challenge 2022 ! pic.twitter.com/QsvZwFH0WW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

Hehehehe 10/10 le CM pour la légende concernant Tyrese Maxey en vue des récentes rumeurs de transferts https://t.co/FPLwLTjyC1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

Tiens ça continue à bouger à Portland, ils coupent tout simplement Cody Zeller. https://t.co/HFppO9S3TY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

La vidéo des Blazers en hommage à CJ McCollum et ses 9 saisons passées à Portland… 💔🙏pic.twitter.com/kLRUmaNdMj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

Arf, énorme effort des Sixers mais trop short. Des erreurs brutales au finish, alors que t’avais le match en main. C’est dur mais c’est la loi : Phœnix reste chirurgical en fin de match. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

Je vais juste dire ceci concernant Ja : il va devoir se préparer, ses fans aussi, à un traitement ultra-physique dans très peu de temps. L’histoire est formelle.

Tous les grands sont passés par là. Tu peux pas postériser tout le monde en souriant, quelqu’un va te mettre au sol. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

Bones Hyland vient d’envoyer Kemba Walker à la RETRAITE 💀💀💀pic.twitter.com/4lWJZ1xsFg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

Le temps passé sur le parquet pour chaque Big 3 cette saison : – Giannis + Middleton + Holiday = 27 matchs (420 minutes) – LeBron + AD + Westbrook = 17 matchs (330 minutes) – KD + Harden + Kyrie = 2 matchs (32 minutes) – Curry + Klay + Draymond = 7 secondes pic.twitter.com/DgqubOmZzj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

Giannis Antetokounmpo a affronté 2 fois Anthony Davis cette saison. Game 1 :

47 points

9 rebonds

3 passes

1 interception

1 contre

18/23 au tir

3/4 à trois points Game 2 :

44 points

14 rebonds

8 passes

0 interception

2 contres

17/20 au tir

2/2 à trois points C’est personnel. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

Jeudi soir : Suns – Bucks. 4h du matin. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir