Les Suns sont absolument intraitables : Devin Booker encore au sommet, une fin de match parfaite, le monstre Embiid a été géré

Quel match ! Quel match cette nuit à Philadelphie, entre deux équipes en pleine bourre et surtout une, entre deux favoris au titre et surtout une, entre deux favoris pour le trophée de MVP et surtout un. Spoiler, le collectif l’a emporté, et on confirme sans trop trembler qu’il faudra se lever tôt pour battre les Phoenix Suns en 2022.

Les stats maison du choc de la nuit à Philly c’est juste ici !

Ce sont donc, entre autres, deux monstres qui s’affrontaient cette nuit au Wells Fargo Center. D’un côté Joel Embiid, à domicile et dans un mood incroyable depuis deux mois, peut-être même le favori pour aller chercher un premier trophée de MVP dans quelques semaines. De l’autre côté ? Un Devin Booker chaud bouillant également, leader offensif d’une équipe qui tabasse tout sur son passage depuis le début de saison, qui tabasse quasiment tout sur son passage depuis bientôt deux ans, à un Grec près.

Comme prévu ce match aura été assez fou, et comme prévu les deux monstres offensifs auront été au rendez-vous. Un début de match à 100 à l’heure après une grosse minute passée à se jauger et à s’échanger les fanions, le revenant Deandre Ayton est bien gentil mais il ne peut pas grand chose face à la puissance venue du Cameroun et Joel Embiid atteint très rapidement la barre des dix points, alors qu’en face Chris Paul tient bien sa baguette et Devin Booker rentre également dans le vif du sujet. Meilleur début de match des Suns, Jojo prend les choses en main, le banc des Suns répond présent et après douze minutes le finaliste en titre est devant de 4 petits pions. Au deuxième quart-temps c’est un homme très en forme en ce moment qui tient Philly à bout de bras, Tobias Harris pour ne pas le nommer, lequel continue à envoyer des signaux à moins de 48h de la trade deadline. Une douzaine de points consécutifs avant la mi-temps pour Tob, et les Sixers takent the lead pour rejoindre la mi-temps avec quatre points d’avance, we have a game.

Au retour des vestiaires tout le monde se raconte sa pause et c’est le trio Embiid / Harris / Maxey qui chauffe avec un 10-0 d’emblée qui aura le mérite… de réveiller tout le monde. Devin Booker répond direct mais Tyrese Maxey entre dans la danse et fait en sorte de garder le petit matelas pour son équipe, et il faudar bien ça pour freiner la furia orchestrée par le duo Chris Paul / Devin Booker, apparemment bien décidé à montrer – de nouveau – qui porte le slip en NBA depuis octobre dernier. A l’orée du dernier quart les Sixers sont toujours devant mais les Suns sentent très forts l’odeur du sang, Mikal Bridges et un incroyable JaVale McGee répondent au duo Harris / Drummond en attendant le retour des héros et à quatre minutes de la fin Devin Armani Booker remet tout le monde à égalité, 99 partout, money time is coming miam-miam. Et vous savez quel est le genre de joueur que toute franchise rêverait d’avoir au moment de torcher un match serré ? Chris Paul bien sûr, qui envoie une bomba bienvenue pour donner quatre points d’avance à Phoenix. Seth Curry répond mais Devin Booker joue les bonhommes, Tobias Harris et Joel Embiid entretiennent un espoir de plus en plus utopique car si l’écart est mince l’impression de gestion des Suns est folle, et c’est finalement sur la ligne des lancers que Devin Booker et ses guys plieront l’affaire pour confirmer leur place de mâle alpha de la NBA.

Victoire 114-109 des Suns, Joel Embiid et Tobias Harris en ont planté 64 à eux deux mais Devin Booker en a posé 35, mais, surtout, les Suns sont un foutu rouleau compresseur. Une étape de plus vers l’objectif ultime de la troupe à Monty Williams, on va très vite en reparler, parce qu’à l’heure de ces lignes on ne voit juste pas… qui peut aujourd’hui se mettre à table et voler le steak des Suns, des Suns qui affronteront les Bucks jeudi soir en sortie de trade deadline pour un match qui sent d’ores et déjà le must-see.