Les Nets ont tapé une sieste face aux Celtics : équipe B mais c’est pas une raison, 28-2 pour commencer c’est un grand non

A peine le temps de découvrir les dernières updates concernant notamment le All-Star Game qu’un simple clic sur le NBA League Pass nous a mis directement en PLS. A la base on voulait simplement voir comment se débrouillaient les Nets B face à Boston, et au final on s’est donc retrouvé face contre terre devant un 28-2 en faveur des Celtics. Un match terminé au bout de six minutes, celle-là ils ne nous l’avaient encore jamais faite.

Patty Mills à la mène, Bruce Brown et Kessler Edwards dans les ailes et le duo Blake Griffin / De’Andre Bembry pour jouer des coudes. Avec un cinq de départ pareil on va dire que les Nets ne s’affichaient pas vraiment comme les favoris de ce match face à Boston, des Celtics qui reprennent de surcroit un peu de poil de la bête depuis quelques semaines. Pas de Kevin Durant (blessé), pas de Kyrie Irving (manif Gilets Jaunes à Perpignan), pas de James Harden (KFC à Philadelphie) mais tout de même quelques « leaders » dans le roster et, surtout, des jeunes qui doivent continuer à profiter de l’aubaine pour se montrer. On pense en premier lieu à Cam Thomas, mais on pense aussi à David Duke Jr., Day’Ron Sharpe ou Kessler Edwards, pas vraiment le plateau du Hall Of Fame 2050 mais pas non plus les U20 de La Ricamarie dans le 42. Bref un intérêt relatif pour ce match, intérêt très vite transformé en immense WTF, sous les yeux d’un public des Nets qui n’avait probablement jamais vu ça.

14-0 en quatre minutes puis 17-2 grâce au héros local Blake Griffin, Jaylen Brown a déjà scoré sa dizaine et n’a rien raté. Al Horford reverdit, Jayson Tatum s’y met à son tour et Jaylen ne ralentit pas la cadence, et au bout de sept minutes de jeu le score est aussi ubuesque que honteux pour les Nets. 28-2 Boston, VINGT-HUIT A DEUX, et les joueurs de Steve Nash à deux doigts de ragequit pour rentrer jouer à la Play, on l’aurait aussi été pour moins que ça. A quatre minutes de la fin Brooklyn est toujours scotché à deux petits points, les sauveurs James Johnson, Jevon Carter puis Cam Thomas passent un 11-0 nécessaire pour ne pas sombrer dans la honte la plus totale mais Grant Williams et Dennis Schroder ferment la boutique du premier quart – et du match tout court – pour permettre aux C’s de mener de 19 points après douze minutes. Rien de bien intéressant à raconter ensuite, si ce n’est que le retour des titulaires ne sera qu’un indice de plus pour affirmer haut et fort que cette nuit les titulaires… étaient nuls, j’en veux pour preuve l’incroyable +/- des starters, Patty Mills et Bruce Brown en tête. Un match à oublier au plus vite pour les Nets, une neuvième défaite consécutive aussi logique que catastrophique dans le fond comme dans la forme, et une trade deadline qui pourrait être agitée dès les prochaines heures autour du cas James Harden. Ça reste un match de basket, un simple match de basket, mais il y a quelques mois les fans de Brooklyn ne s’attendaient probablement pas à ça.

Victoire 126-91 des Celtics grâce à cette entame complètement folle, tout le monde a participé à la fête et aucun joueur d’Ime Udoka n’a joué plus de 30 minutes. Y’a des soirées comme ça où tout sourit, et c’est quand même beaucoup plus facile quand la victime donne le bâton pour se faire battre.