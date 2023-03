Encore un match qui aurait pu nous envoyer au pieu assez rapidement. Encore un match qui prouve qu’en NBA, rien n’est impossible. Menés jusqu’à 28 points sur le parquet des Celtics, les Nets n’ont rien lâché et remonté la pente progressivement, pour finalement s’offrir un fantastique succès face à l’équipe qui leur avait botté le train au même endroit il y a près d’un mois. Ah oui, Mikal Bridges a été énorme !

La dernière fois que les Nets s’étaient déplacés du côté du Massachusetts, l’équipe de Jacque Vaughn avait complètement sombré : défaite de 43 points, Kyrie Irving sifflé par un TD Garden en fusion. Le match qui a décidé Kyrie a se faire la malle ? Pas impossible. Toujours est-il que ce soir, la nouvelle bande de Brooklyn se pointait donc à Boston avait un besoin de victoire, pour continuer à croire à une participation aux Playoffs sans passer par le Play-in.

D’entrée de partie, disons que ce n’est pas ce que les Nets cherchent pourtant à faire. Défense friable, mouvements collectifs un peu rouillés. Les Celtics en profitent clairement, et le jeu très altruiste de Joe Mazzulla roule tout simplement sur l’équipe des visiteurs. Au milieu du deuxième quart, l’écart est déjà de 28 points. Allez, on prend les mêmes qu’il y a un mois et on recommence, en gros…

Oui mais non, car ces Nets ont décidé que cette fois, ils n’allaient pas finir risée de la nuit en NBA. Une grosse soufflante de Jacque Vaughn au détour d’un temps mort, et la machine de la Big Apple s’y met enfin. Mikal Bridges assume une nouvelle fois son statut de patron de ce groupe en prenant le jeu à son compte autant que nécessaire. Plus globalement, la métamorphose dans le jeu est impressionnante. Plus d’envie, et surtout une âme collective retrouvée.

Les mouvements sont plus fluides, plus rapides à l’image d’un Robert Williams III complètement à la ramasse sur un drive en fin de possession de Mikal Bridges, rendu possible grâce au décalage créé dans le jeu. En faisant preuve de meilleures intentions et d’une adresse plus tranchante, les Nets se facilitent encore plus le boulot : les Celtics prennent des risques pour contester les tentatives de tir. La base du basket : une feinte, le défense saute, route ouverte. Triple menace, niveau U9. Tellement important, même jusqu’en NBA.

Dans le sillage d’un Mikal Bridges d’abord à l’initiative individuelle pour mobiliser les siens puis pour profiter du bon boulot des copains, c’est tout Brooklyn qui se met a surpasser des Celtics qui accusent clairement le coup. Après six minutes dans le troisième quart, les Nets sont revenus à égalité. Une fois le commandement du match récupéré, il ne changera plus de camp. On parlait de Mikal Bridges, et bien Brooklyn Bridges a été énorme cette nuit : 38 points, 10 rebonds et 4 passes à 13/22 du terrain dont 4/6 du parking et 8/9 aux lancers. Élément majeur des Nets post KD et Kyrie, ce gars est décidément très kiffant à regarder jouer.

Les Celtics ont pris une gifle, qu’on peut étendre au terme humiliation. Devant son public, ils n’ont pu éviter une très grosse déconvenue qui arrivait pourtant de très loin… les huées du TD Garden à la fin du match paraissent logiques. Plus gros déficit de la saison comblé, ça la fout mauvaise d’autant plus qu’ils comptent désormais deux défaites de plus que les Bucks en tête de l’Est. Brooklyn réalise une belle opération, en prenant un grand succès pendant que le Heat s’est fait fumer à domicile par les Knicks. Propre, bravo les mecs.