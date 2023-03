Milwaukee Bucks : est-ce que quelqu’un peut les arrêter ? Apéro TrashTalk

Alors que la Conférence Est a longtemps été dominée par les Celtics dans cette saison régulière 2022-23, une nouvelle équipe mène les débats depuis quelques jours : les Milwaukee Bucks. La bande de Giannis Antetokounmpo n’arrête plus de gagner, alors forcément il fallait qu’on aborde le sujet dans un Apéro TrashTalk.

Les Bucks sont sur 15 victoires de suite. Les Bucks n’ont plus perdu depuis le 21 janvier dernier. Les Bucks possèdent tout simplement le meilleur bilan de la NBA. Pas besoin d’y aller par quatre chemins, l’équipe de Milwaukee écrase tout sur son passage en ce moment, de quoi nous poser la question suivante : est-ce que quelqu’un peut les arrêter ? Une question on ne peut plus légitime au vu du niveau actuel affiché par les champions 2021, portés évidemment par un grand Giannis Antetokounmpo mais aussi par un collectif hyper solide qui peut regarder n’importe quelle équipe droit dans les yeux. La montée en puissance du groupe de Mike Budenholzer fait clairement flipper et on peut se demander si on n’est pas tout simplement devant le favori dans la course au prochain titre NBA…

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !