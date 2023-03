Ce soir, il a été trop fort. Le Heat aura tout tenté pour remporter ce match, y compris en inscrivant des paniers compliqués en fin de partie pour mettre un terme au suspens. Dommage, car le patron de South Beach s’est nommé Julius Randle le temps de 48 minutes. 43 points pour la star des Knicks, qui inscrit les six derniers points de son équipe avec un énorme tir à 3-points pour la win. New York signe sa huitième victoire de rang !

Un boulot XXL, voilà comment on pourrait décrire familièrement la performance de Julius Randle ce soir du côté de Miami.

Un gros duel historique de l’Est, entre les deux principales villes de la côte… Est, vous avez suivi. Bref, un petit plus d’enjeu extra-basket qui ne peut que rendre l’affaire plus sympathique à regarder. Bien piffré de notre part, car ça se la donne des deux côtés pendant tout le premier quart. Pas de leader clair, avant que les Knicks n’émergent finalement comme la meilleure équipe du soir. Julius Randle est déjà à vingt pions à la mi-temps, plutôt en forme le client.

Même avec presque vingt points de retard, les hommes d’Erik Spoelstra ne lâchent pas et reviennent dans les rétros de la Big Apple en fin de match. Merci Jimmy Butler, qui a notamment provoqué 12 fautes ce soir. Impressionnant, mais pas assez pour faire perdre leurs nerfs aux Knicks. Dans une salle étonnement acquise à la cause des visiteurs, le Heat doit trouver Jimmy Butler puis Tyler Herro en fin de match pour placer South Beach en tête. Deux paniers compliqués, contestés, mais dedans.

Le fade away est sublime, et clutch.pic.twitter.com/gIrLCWYw3E — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2023

120-119 Miami avec une vingtaine de secondes à jouer et pas de temps mort pour Tom Thibodeau. On n’est pas passé loin de la grosse tâche dans le caleçon en première intention avec Jalen Brunson, mais Julius Randle est un zinzin. Récupération de la balle en urgence avec quelques secondes, décalage dans l’aile à 3-points avec Tyler Herro en mode garde du corps bien rapproché. Rien à faire, l’homme fort des Bockers est ce soir dans un autre monde. Tir en déséquilibre du parking validé en ficelle, 120-122. Miami ne s’en relèvera pas. Julius Randle signe 43 points, 9 rebonds et 3 passes à 16/25 au tir dont… 8/13 à 3-points ! Chaud, qu’on vous disait.

LE SHOOT MONUMENTAL DE JULIUS RANDLE, UNE CLIM XXXXXL 😱pic.twitter.com/MJ30LKO0oC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2023

Les Knicks enchaînent avec cette belle victoire un huitième succès de rang et viennent mettre un peu plus de pression sur les Cavaliers, actuels quatrièmes de l’Est.

