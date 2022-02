Allez, café – le replay : C.J. McCollum aux Pelicans, le trade Sabonis – Haliburton, dinguerie en NBA !

A moins de 48 heures de la trade deadline la NBA a explosé une première fois hier soir avec deux énormes trades coup sur coup, offrant des kilos de joie ou de sel aux fanbases de New Orleans, Portland, Sacramento ou Indiana. On a évidemment fait le point, en direct et en compagnie de… 6000 personnes, en pleine nuit hein.

Nous sommes le 9 février 2022 et C.J. McCollum est un joueur des Pelicans, alors que Tyrese Haliburton sont dans l’avion direction les Pacers, alors que Domantas Sabonis a tiré le gros lot et rejoint les Kings pour la suite de sa carrière. Deux heures de pure folie hier soir avec des annonces auxquelles on ne s’attendait pas forcément, et qui nous teasent ainsi un milieu de semaine incroyable en NBA. Deux premiers dominos qui tombent et des dizaines d’autres qui devraient suivre, de Charlotte à New York en passant par Atlanta, de Los Angeles à Brooklyn en passant par Philadelphie. James Harden, Ben Simmons, Jerami Grant, Dennis Schroder, Myles Turner ou Evan Fournier, d’énormes noms pourraient voir leur destinée changer d’ici à jeudi soir, on fait donc le point dans la bonne humeur sur ce qu’il s’est déjà passer et ce qui pourrait suivre, au coeur d’une des périodes les plus chaudes de l’année dans la Grande Ligue.

Prêts ? Feu, partez, le top départ a été donné hier du côté de Portland et les Kings n’ont pas trainé pour récupérer leur couronne de franchise la plus folle de la Ligue. Qui seront les suivants on ne sait guère mais une chose est sûre, on sera là pour le vivre avec vous, en direct et avec le sourire.