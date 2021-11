Allez, café – replay : les Rockets dans la sauce, enfin une victoire pour Houston ?

C’est la tradition chaque mercredi, entre autres. Se retrouver une petite heure avant les matchs pour échanger ensemble sur l’actualité du moment, parce que la NBA a comme particularité de vivre 7/7 et H24, parce que plus on est de fous plus on rit et surtout la nuit.

Canapé marron et tapisserie all-time, votre serviteur dans une forme olympique et let’s go. Cette nuit au menu de ce Allez, café ? Un peu de patriotisme et de gonflement de pecs puisqu’on évoque la bien belle nouvelle de la journée : l’Equipe de France de retour sur France Télévisions jusqu’aux Jeux, depuis le temps qu’on l’attendait BORDEL. Une fois l’océan traversé on file direct… à l’hosto, prendre des nouvelles de ces pauvres Nuggets et de ce pauvre P.J. Dozier, out toute la saison et qui rejoint donc environ 15 249 joueurs blessés dans le Colorado. Autre terre peu habituée aux sourires actuellement… Houston, avec des Rockets éclatés au sol depuis le début de saison et dont le coach Stephen Silas pourrait pointer bientôt à Pôle Emploi. Nouvelle un peu plus réjouissante pour finir avec le retour programmé demain soir de Joel Embiid après une grosse quinzaine de jours de sieste, et des Sixers qui vont enfin pouvoir jouer un match de basket au complet, il était temps.

Le tout ? De bonne heure et dans la bonne humeur, avant une nuit de treize matchs qui s’annonçait alors complètement folle. Allez zou, envoyez le replay et à très vite pour de nouveaux cafés.