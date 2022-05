Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Celtics et les Grizzlies font le boulot avant de partir en voyage

Cette nuit, c’était deuxième manche de série au programme pour les quatre équipes qui foulaient les parquets. Les Celtics et les Grizzlies ont décidé de bien embêter leurs invités et ça veut dire 1-1 dans chaque série. Pendant que Giannis se débattait avec 19 défenseurs, Ja Morant a chauffé plus fort que le soleil… attention les yeux, c’est parti pour le résumé de la night !

# Les résultats de la nuit

Celtics – Bucks : 109-86

Grizzlies – Warriors : 106-101

# Ce qu’il faut retenir

🚨 OFFICIEL : Tyler Herro nommé Sixième homme de l’année ! pic.twitter.com/reb6Dh6VuH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

Voici le détail des votes concernant le Sixième homme de l’année 2021-22. pic.twitter.com/nwaN1G3LR3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

Udonis Haslem et les joueurs du Heat qui apprennent à Tyler Herro qu’il est le Sixième homme de l’année ❤️pic.twitter.com/Ha9CnNnNoC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

– 1 vote pour Cam Johnson en 1ère place. – Le votant : https://t.co/CEjJngSYCB pic.twitter.com/bdd3PBYPMP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

0/5 au tir et 1 ballon perdu pour Giannis en 5 minutes. Force un peu trop le jeu et ne laisse pas l’attaque venir naturellement à lui. Compréhensible d’entrée pour donner le ton mais Boston est prêt. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

Le CROSS de Jaylen Brown qui envoie Grayson Allen au sol 💀💀💀pic.twitter.com/iqpxQPllpe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

Bravo Milwaukee pour cette belle victoire. https://t.co/AzxFxIrAFk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

30-12 Boston, temps mort. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

Vraiment pas la soirée des Bucks. Lancers ratés, gamelles à trois points, les rebonds offensifs + trois points qui tombent pour Boston, y’a eu au moins 5-6 occurrences où Milwaukee aurait pu démarrer un run et y’a une action qui a refait pencher la balance côté Celtics. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Brook Lopez à l’opposé de son Game 1 ce soir, on aurait dit un daron paumé qui cherche son gosse à la sortie de l’école. À la ramasse une bonne partie de la rencontre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Un jour, promis, on passera une nuit de NBA tous ensemble sans parler des zèbres à sifflets. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Le bon jeu à deux entre Brown et Tatum pour redonner un peu d’air aux Celtics. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Je voulais aller checker les stats du match mais les arbitres m’ont demandé d’attendre le review pour voir si j’avais le droit ou pas ça rend fou — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

TATUM MET LE COUVERCLE SUR LA WIN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Boston a bien tenu. Immense 1ère mi-temps, quand Milwaukee a tenté son comeback il y a systématiquement eu une réponse des Celtics. Seul Derrick White (0/6 au tir) ne fait pas son match, le reste c’est parfait. Grant Williams, Jaylen Brown, Tatum, Horford, Rob et Pritch : 👏 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Milwaukee revient de trop loin. Aussi forts puissent ils être, courir après le score toute la soirée est trop épuisant. Tu prends tarte dans la gueule dès le début du match, Giannis pas dedans, y’a -25 à la mi-temps, basta. Même avec quelques pistes en seconde période, trop dur. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

La série bascule à Milwaukee ! 🔥 1-1, premier match pour les Bucks, second pour les Celtics, ça démarre très très fort sur cette demi-finale. Hâte de voir comment ça va s’ajuster, on est sur un duel de poids lourds et ça va rien lâcher. Régalade. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

La faute de Dillon Brooks…pic.twitter.com/Bntzcs1nfe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

C’est ULTRA dangereux ce que vient de faire Dillon Brooks, terrible comme geste. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Draymond est à terre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Memphis avait réussi à sauver les fesses de Dillon Brooks, qui avait été atroce lors du Game 5 contre Minnesota à domicile (3/18 au tir). Après un Game 1 raté contre Golden State (+ défaite), j’espère pour lui que les Grizzlies vont gagner sinon ça va faire beaucoup en bêtise. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Double majeur de Draymond Green en quittant le terrain.pic.twitter.com/VCCPQLUA6m — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Blessé au coude gauche, Gary Payton II effectue des rayons X actuellement pour vérifier la gravité de la blessure. Bob Myers l’a apparemment accompagné backstage. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Gros début de match canadien, Andrew Wiggins et à 0/5 au tir, Dillon Brooks est à 0/5 en neurones fonctionnels. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Le staff médical des Warriors : pic.twitter.com/y8qG1iJuVQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Memphis attaque constamment sur Jordan Poole lorsqu’il est sur le terrain. Ja s’était régalé sur le Game 1 dans ce setup, il avait fallu un step up des patrons pour changer la donne au finish. Attention à ce que cela ne devienne pas un point faible trop évident pour eux. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

« Ce n’était pas physique ce premier quart temps, c’était sale. » Steve Kerr interviewé à la fin du premier quart temps. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Officiel : Gary Payton II ne reviendra pas du match ce soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

ANDREW WIGGINS ASSASSINE BRANDON CLARKE 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀pic.twitter.com/lmeSdsfnBN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Dillon Brooks qui est en train de s’enfiler des grandes canettes tièdes de 1664 en tirant au fusil à pompes sur des barils vides c’est terrible. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Memphis est à un virage monumental de sa saison là. T’es à la maison, mené 1-0, tu perds de 3 points en début de dernier quart temps. Tout le monde respire avec une paille, le momentum est totalement côté Warriors. Qui va step up ? Tu peux pas aller à Golden State mené 2-0. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Ja Morant is back, lui qui s’est fait mal à l’œil il y a quelques minutes. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

ANDREW FREAKING WIGGINS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

LES CALCULS SONT PAS BONS. pic.twitter.com/GxH9XOJLYT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Sixième faute de Jaren Jackson Jr, Draymond a tout de suite fait le signe bye bye quand le sifflet a sonné. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

JAAAAAAAA REFUSE D’ABANDONNER STEP BACK THREE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

STEPH QUI RÉPOND — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

JA MORANT QUI ENVOIE JORDAN POOLE À LA PISTOCHEpic.twitter.com/SdrrgrqXIf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

LE FLOATER DE JA IL A LES 13 DERNIERS POINTS DE MEMPHIS !! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Virage monumental de la saison, qui monte au créneau ? Ja Morant. C’est incroyable ce qu’il est en train de faire dans ce money time. Quel talent, quel joueur purée. https://t.co/s5KgAlepwE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

2/12 à trois points pour Klay ce soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

SCORE FINAL : 106-101 MEMPHIS !! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

47 POINTS

8 REBONDS

8 PASSES

3 INTERCEPTION

1 ŒIL EN MOINS LES 15 DERNIERS POINTS DES GRIZZLIES ÉGALISATION À 1-1 DANS LA SÉRIE MATCH LÉGENDAIRE DE JA MORANT ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/K1MAfcoeeL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

7/38 à trois points pour les Warriors. 2/12 pour Klay Thompson

3/11 pour Curry

1/7 pour Wiggins

1/6 pour Poole De la maçonnerie professionnelle. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

🗣 « We’re gonna have some fun ! » Ja à Curry à la fin du match.pic.twitter.com/Gqpq58xPLY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

1-1, la série bascule à Golden State. Les Warriors ont fait leur part du travail en allant gagner un match à Memphis. De vrais regrets sachant que t’aurais pu en prendre 2, mais l’avantage du terrain est récupéré. Hâte de voir les ajustements, le staff médical va devoir taffer! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Alors autant il a été moyen sur son premier tour contre Minnesota, autant holy mother of GOD les deux premiers matchs de Ja contre Golden State c’est un grand malade. Profitons, naissance d’une superstar sous nos yeux. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Wah… fracture du coude pour Gary Payton II apparemment… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

