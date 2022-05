Qui dit grosse victoire des Celtics dit collectif impliqué. Qui dit collectif impliqué dit Jaylen Brown est dans le lot. Qui dit Jaylen Brown est dans le Lot dit qu’il a peut-être visité Cahors ou Figeac. Tout ça pour dire que dans ce Game 2 face aux Bucks, l’ailier a été l’un des facteurs X côté Boston en lâchant une première mi-temps XXL à hauteur de 25 points et des bricoles. Débrief.

Les Celtics ont dégusté les Bucks : ça, c’est une notion acquise. Maintenant, il s’agit de comprendre le processus par lequel ce résultat – lourd de sens – a abouti. Qui a donné l’indication comme quoi ce match de basket-ball devait être pour Boston ? Qui a appelé les Al Horford, Grant Williams et Payton Pritchard aux armes ? Il y a un peu d’Ime Udoka, forcément, mais ce n’est pas la silhouette que l’on cherchait. Si on vous dit 25 points à 9/10 au tir dont 5/5 du parking en première mi-temps ? On espère que certains n’ont pas lu le titre ni regardé la photo de couverture, auquel cas cette devinette les tient toujours en haleine. Sauf que bien sûr, tout le monde a lu le titre et regardé la photo de couverture.

Jaylen Brown est à la première mi-temps ce que Joey Tempest est à Final Countdown : sans lui, ça n’allait nulle part. Alors bien sûr, l’instru composée en fond par Grant Williams, Jayson Tatum, Al Horford ou encore Robert Williams est génialissime. Elle tournera longtemps sur les platines vinyles. Mais ce boulot de l’ombre ne prend pas autant la lumière que son interprète, Jaylen Marselles Brown. Pendant 24 minutes, on a cru que l’ailier des Celtics allait nous caler son record en carrière sur un Game 2 des demi-finales de conférence. Il a en réalité fait bien mieux que ça. Sur ses cinq matchs de Playoffs – quatre face aux Nets et un contre Milwaukee – il n’a jamais dépassé les 23 points. Cela ne veut pas dire qu’il a été mauvais, loin de là. La Celtics Nation n’a pas manqué de saluer sa défense à de multiples reprises. Mais ce soir, c’est dans les intentions offensives que Jaylen Brown a step-up, terminant la partie à 30 points à 11/18 au tir dont 6/10 de loin, 5 rebonds, 6 assists, 2 interceptions et 1 block. Tranchant, incisif et audacieux, il n’a pas hésité à abuser de son handle pour se frayer un chemin vers le cercle, ou plus simplement coucher Grayson Allen au tapis. Bon, il le pousse de tout son être et la faute offensive aurait pu/dû être sifflée. Mais en Playoffs, sous les projos d’un TD Garden en ébullition, la fin justifie potentiellement les moyens.

Le CROSS de Jaylen Brown qui envoie Grayson Allen au sol 💀💀💀pic.twitter.com/iqpxQPllpe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

Proprissime en fin de rencontre, Jayson Tatum a presque égalé le total de son pote : 29 points à 10/20 au tir dont 5/10 à 3-points, 8 assists et 3 interceptions. Une ligne statistique qui confirme que lorsque les « Jay Brothers » ont la main chaude, la tâche n’est pas rendue plus difficile pour l’adversaire, mais presque insurmontable. Ce blowout était un caisson de résonnance. Les Celtics ont envoyé un message à toute la NBA en faisant étalage de leur polyvalence. Il n’y avait pas Marcus Smart – élu DPOY il y a deux semaines – et pourtant, Ime Udoka a pu compter sur plus d’un défenseur élite pour surveiller Giannis Antetokounmpo. Même topo de l’autre côté du parquet où trois joueurs ont scoré au moins 21 points. Cette polyvalence signature de Boston, Jaylen Brown en est la figure de proue. Il incarne l’ailier all-around capable de dégainer de loin, parfois de très loin, de lécher le nombril d’un attaquant trop entreprenant ou encore d’aller se castagner sous les paniers. À 25 ans, le 3e choix de la Draft 2016 flirte constamment avec un niveau de All-Star. Il a d’ailleurs eu l’occasion de participer à un match des étoiles l’an passé. Cette saison, la récompense pourrait être tout autre. Un indice ? Elle s’enfile autour du doigt.

Jaylen spins for 3️⃣0️⃣ pic.twitter.com/KfsbpKG29U — Boston Celtics (@celtics) May 4, 2022

Premier gros match de Jaylen Brown au scoring et… première victoire dans cette série. Les Celtics sont relancés et disposent de bien trop d’armes pour se faire sortir comme des malpropres.