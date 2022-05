Blessé lors du Game 2 contre les Grizzlies, Gary Payton II souffrirait d’une fracture du coude ! Le guard doit passer une IRM dans les prochaines heures pour déterminer la gravité de sa blessure mais ça sent sacrément mauvais pour la suite des Playoffs…

On ne joue même pas depuis trois minutes que déjà on tire la grimace devant nos écrans : Gary Payton II est au sol. Alors que le fils du Glove filait pour un lay-up d’école, Dillon Brooks vient le découper par derrière pendant qu’il est dans les airs. Le joueur de Steve Kerr se réceptionne mal et c’est le coude qui prend très (très) cher. On vous balance les images mais on prévient, ça n’a rien de beau et ça a évidemment valu une flagrante II à Brooks. Merci et au revoir, c’est pas la WWE ici.

La faute de Dillon Brooks…pic.twitter.com/Bntzcs1nfe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Payton ne reviendra pas au jeu et il passera directement par la case Rayons X pour avoir une première idée de sa blessure. Le verdict tombe et il est moche : une fracture du coude ! Alors, évidemment on n’est pas toubib, c’est pas notre spécialité mais ça sonne pas comme une blessure dont on revient avec juste une aspirine et un bandage. Selon Jeff Stotts, analyste des blessures pour Rotowire notamment, il faut attendre le résultat de l’IRM (prévue aujourd’hui) pour savoir quels sont les os touchés. Néanmoins, l’expert semble pencher pour une convalescence sur plusieurs semaines…

Re: Gary Payton II: Hard to predict a specific return to play timeline for an elbow fracture without knowing the bone involved (radius Vs ulna Vs humerus) or any additonal soft tissue injuries. However, the recovery will likely be measured in weeks, not days. — Jeff Stotts (@InStreetClothes) May 4, 2022

C’est clairement un coup dur pour les Warriors et le joueur. Ce dernier s’était arraché depuis le premier jour pour se faire une place au soleil dans la Baie et il va rater la partie la plus fun de la saison alors qu’il était intégré au cinq de départ. Il avait d’ailleurs plus d’une fois joué les facteurs X depuis le début de ces Playoffs 2022 et Steve Kerr va donc devoir réfléchir de nouveau à ses rotations. À voir s’il remettra Jordan Poole avec les Splash Brothers ou s’il optera pour une autre organisation. En attendant de connaître l’état de Payton, la NBA va devoir s’occuper d’un autre dossier important : la sanction de Dillon Brooks. Grayson Allen avait pris un match pour son attentat sur Alex Caruso en janvier et il serait étonnant que le swingman des Oursons passe entre les mailles du filet. On va gentiment attendre l’officialisation mais quelque chose nous dit que Taylor Jenkins peut déjà réfléchir à un changement dans son cinq majeur. Reste à savoir si c’est pour un match ou plus.

Gary Payton II qui rejoint l’infirmerie, c’est un gros problème pour les Warriors et une news particulièrement triste pour un joueur qui était une des belles stories de cette saison 2021-22. Reste plus qu’à croiser les doigts en attendant le résultat de l’IRM.

Source texte : Jeff Stotts / Rotowire