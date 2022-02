NBA trade deadline – les dernières rumeurs : Goran Dragic, Jerami Grant, Kemba Walker, ça prépare la valise ?

Hier soir la planète NBA s’est emballée avec deux énormes trades. Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson ont ainsi rejoint les Pacers en échange de Domantas Sabonis, Justin Holiday et un Snickers, alors que quelques heures plus tôt c’est l’histoire entre C.J. McCollum et les Blazers qui se terminait de manière assez fracassante. La suite ? C’est dès ce soir et ce jusqu’à demain 21h, avec, à n’en pas douter, quelques grosses surprises qui nous attendent. On fait le point sur les dernières rumeurs ? Allez, zou.

🚨 Les Spurs sont toujours en discussion pour trouver un partenaire de transfert autour de Thaddeus Young : les Suns et les Wolves semblent faire le plus de pied en ce moment. S’il n’y a pas de trade ce jeudi, un buyout suivra et Young pourra signer où bon lui semble. pic.twitter.com/kFnnd8BSKR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

🚨 À 48 heures de la trade deadline, pas de transfert de Russell Westbrook à prévoir côté Lakers. S’il y a toujours autant de doutes sur la véritable efficacité du trio avec LeBron et AD, le management et le coaching staff souhaite voir ce que le trio peut enfin donner ensemble. pic.twitter.com/GLKKjyUur8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

🚨 Le package sur le marché reste le même côté Lakers : Kendrick Nunn, Talen Horton-Tucker et un futur tour de Draft. Si Rob Pelinka pourrait faire un move d’ici 48h, la réalité qui semble prendre place est que ce package n’attire pas tant de partenaires de transferts que cela. pic.twitter.com/i3dZjFRJPD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

🚨 2 noms qui émergent et sont à surveiller sur la pointe des pieds côté Lakers : Paul Millsap et Terrence Ross. Le premier pourrait être acquis via buyout, le second dans un transfert au buzzer. L’interrogation est encore réelle sur le dossier Eric Gordon, Houston demande cher. pic.twitter.com/erqrkK5Qef — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

🚨 Utah reste actif et cherche toujours un joueur extérieur capable de défendre, avec de l’expérience : Josh Richardson et Harrison Barnes ont fait surface récemment. Joe Ingles est transférable, attention à surveiller Jordan Clarkson qui n’est pas aussi intouchable que cela. pic.twitter.com/XoqwOku24D — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

🚨 Pendant que Boston cherche impérativement à transférer Dennis Schroder, 2 équipes semblent le plus tourner autour du meneur en ce moment : les Cavs et les Bucks. Peu de chances pour que l’Allemand soit encore aux Celtics jeudi soir, la franchise veut réduire ses dépenses. pic.twitter.com/tzdgQOxHnR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

🚨 Après 4 grosses journées de transferts, les Blazers n’ont pas fini et pourraient faire d’autres moves. Avec un surplein dans l’effectif, le management pourrait viser Jerami Grant au buzzer avec une belle offre faite aux Pistons. Concernant Jusuf Nurkic, pas de trade à venir. pic.twitter.com/wg95dAF5l2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

🚨 Les Knicks continuent à vouloir libérer de la place sur leur backcourt, notamment pour permettre à Cam Reddish de s’exprimer. Kemba Walker est une cible de transfert prioritaire, Evan Fournier et Alec Burks ont été discutés. Cible à surveiller sous 48h : Spencer Dinwiddie. pic.twitter.com/WIgMfT34Fu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

🚨 Atlanta ne relâche pas ses efforts de vouloir booster sa ligne extérieure défensive, avec 3 noms déjà mentionnés précédemment et qui restent en tête de liste : Marcus Smart, Derrick White et Kenrich Williams. Danilo Gallinari principal asset de transfert, Bogdanovic à suivre. pic.twitter.com/LL3L6pJvAy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

🚨 Toronto espère transférer Goran Dragic sous 48h, pas gagné mais Masai Ujiri est aux fourneaux. Si un pivot est un poste ciblé en échange, les Raptors ne sont pas bornés sur un seul poste et accueilleraient n’importe quelle aide sur le banc. Si buyout : Dallas ou Milwaukee. pic.twitter.com/c4JXRjH7Ww — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022