Le grand jour est donc arrivé ! À 0h01 cette nuit, le carrosse de Cendrillon sera de nouveau une citrouille mais surtout la Free Agency sera officiellement ouverte en NBA. En quoi cela est-il important ? Pourquoi veiller tard s’avère indispensable ? On vous explique tout ça avec notre objectivité légendaire.

Avant toute chose, sachez que cette soirée sera une fois de plus commentée en direct par nos soins, et que ce genre de moment peut jumper directement dans le Top 10 de nos meilleurs souvenirs all-time en cas de soirée agitée. L’histoire c’est bien, mais quand elle s’écrit ensemble et avec un grand H c’est encore mieux.

MAIS ALORS, POURQUOI FAUT-IL ABSOLUMENT SUIVRE LA FREE AGENCY ?

Parce que c’est ce qui annonce la couleur pour toute la saison NBA à venir. Ton équipe réussit à choper un All-Star et des role players de qualité à la Free Agency ? Bim, ton ambition est décuplée et tu te vois déjà en Playoffs voire plus si affinités. T’es encore passé à côté des principaux free agents alors que t’avais des sous de côté exprès ? Bam, t’es les Knicks mais tu connais déjà la chanson.

Parce que l’équilibre des forces de la NBA peut être totalement chamboulé en un ou deux tweets du Woj et moins de cent caractères. Deux stars qui en rejoignent une troisième en Floride, un certain ailier qui sort de sa zone de confort, toussa toussa.

Parce que quand les signatures des agents libres se mixent avec les trades, ça peut donner des plans machiavéliques et c’est là qu’on voit le génie de certains dirigeants. Une petite doublette Kawhi-PG aux Clippers en 2019 par exemple. Coucou Jerry West !

Parce que c’est sans doute l’événement NBA qui apporte le plus gros ascenseur émotionnel de l’année. Tu ne sais pas à quoi t’attendre, chaque transfert peut te faire bondir du canap’, ton chouchou peut vite devenir le mec que tu détestes le plus au monde s’il se barre. Promesses, divorces, retournement de situation, bienvenue dans la série « Dallas » version NBA.

Parce que la Free Agency apporte toujours son lot d’histoires croustillantes. Le franchise player d’une équipe qui apprend qu’il se fait trade sur le parking d’un McDo (DeRozan), un All-Star qui se fait presque « séquestrer » par ses coéquipiers pour le faire changer d’avis (DeAndre Jordan). Pas de doute, y’aura des trucs sympas à se mettre sous la dent.

Parce qu’il y a toujours des équipes pour nous faire rigoler en signant des chèques bien trop élevés à des joueurs qui ne tiendront pas la distance. Pour qui le bonnet d’âne cette année ?

Parce que qui dit décisions toutes pétées des GM dit gros sel envoyé entre fanbases et Twitter est l’endroit parfait pour voir les uns et les autres s’envoyer des punchlines.

MAIS ENCORE ?

Parce que pour les oiseaux de nuit que nous sommes, c’est le dernier moment digne de ce nom pour préparer le petit plateau repas devant le PC avant octobre. Pizza, salade fraîche, Chocapic ou raclette, on ne juge pas mais les vrais connaissent.

Parce que si un Game 7 existait entre les insiders, ce serait probablement le soir de la Free Agency. Adrian Wojnarowski et Shams Charania sont en train d’étirer les doigts, la course à celui qui a le plus de breaking news est lancée et nous on compte les points.

Parce que même si tu joues en Départementale 2 et que tu plantes 6 points par match à 26% au shoot, tu as toujours ce rêve fou de voir ton nom dans un tweet. Un recruteur est-il passé par Châteauroux récemment ? Spoiler : non.

Parce que quand la Draft te laisse un peu sur ta faim niveau rebondissements, la Free Agency est souvent là pour sauver les meubles.

Parce qu’on aimerait bien voir le Woj ou Shams balancer des vannes ou des fausses news au moment le plus stressant de la saison pour que les fans soient en PLS. On a même imaginé le truc tiens.

Voilà pour les principales raisons de mater la Free Agency ce soir. Pour ceux qui auraient d’autres idées, on se retrouve en commentaires et sinon on se dit à ce soir pour vous faire vivre tout ça en direct !