En marge de la Draft qui est prévu pour ce jeudi 23 juin, certains joueurs NBA doivent prendre une décision concernant leur player option pour la saison prochaine ? Plutôt l’activer ? Plutôt la décliner afin de devenir agent libre ? Pour le joueur des Rockets John Wall, le choix était vite fait.

Jean Mur n’a pas passé la moindre seconde sur les parquets NBA depuis le 24 avril 2021, mais il est toujours mieux payé que 99% des joueurs de la Grande Ligue. Selon Shams Charania de The Athletic, Wall a décidé d’activer sa player option d’un montant de… 47,4 millions de dollars sur la saison prochaine, ce qui fait officiellement de lui le deuxième joueur NBA au salaire le plus élevé pour la campagne 2022-23 derrière Stephen Curry et à égalité avec James Harden (s’il prend bien sa player option comme attendu). Un montant colossal pour un joueur qui reste sur une saison blanche et qui ne fait plus du tout partie de projet Rockets, en pleine reconstruction derrière Jalen Green, Kevin Porter Jr. et compagnie. C’est évidemment tout sauf une surprise étant donné que l’ancienne star des Wizards n’obtiendra plus jamais un tel salaire dans sa carrière, et il a donc logiquement décidé d’ajouter tous ces billets verts à son compte en banque déjà très bien rempli. Le revers de la médaille, c’est qu’il reste donc lié à une franchise dans laquelle il n’a aucun rôle ni avenir, le tout à l’âge de 31 ans et après avoir montré lors de la saison 2020-21 qu’il possédait encore de l’essence dans le réservoir (20,6 points et 6,9 passes de moyenne en 40 matchs) malgré les gros bobos qu’il a pu connaître par le passé.

Both sides are expected to work through a resolution on Wall’s tenure in the near future. https://t.co/fGf4ByrNlC — Shams Charania (@ShamsCharania) June 21, 2022

Pour autant, l’activation de cette player option ne signifie pas que le scénario de cette saison – où John Wall a fait bande à part toute l’année – va se reproduire. La différence avec l’an passé, c’est que Jean Mur rentre aujourd’hui dans sa dernière année du contrat supermax signé en juillet 2017 (170 millions sur quatre ans quand il était encore aux Wizards), et cela ouvre forcément plus de possibilités en comparaison à la saison dernière. Il y a l’option trade qui peut potentiellement se manifester et d’après Michael Scotto de HoopsHype, les Rockets vont bien tenter de trouver un partenaire cet été. Mais c’est surtout l’option buyout qui pourrait finalement primer. Sans transfert, le camp du joueur est prêt à négocier un divorce à l’amiable avec Houston pour permettre à Jean Mur de se retrouver agent libre avant la saison prochaine et ainsi rejoindre une franchise où il pourra avoir un rôle, contrairement aux Rockets cette saison. Alors évidemment, faudra laisser des dollars sur la table mais c’est en quelque sorte le prix de la liberté. Après une année sans toucher la balle orange, on imagine quand même que c’est un sacrifice que John Wall est prêt à réaliser pour retrouver le chemin des parquets, surtout si c’est au sein d’une équipe compétitive dans laquelle il peut contribuer. Dans ce cas-là, il sera intéressant de voir dans quelle forme physique il peut évoluer. On l’a dit plus haut, il a encore du basket dans les mains et ne semble pas encore cramé, mais après une saison blanche il y a forcément une bonne dose d’incertitude…

Il existe un scénario dans lequel un John Wall frais et revanchard revient fort la saison prochaine pour aider un candidat au titre. Mais en attendant, Jean Mur et les Rockets vont devoir trouver une résolution à une situation qui a un peu trop duré. Rendez-vous à la fin de l’été pour mettre fin officiellement à cette « collaboration » ?

Source texte : The Athletic, HoopsHype