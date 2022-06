Au milieu des nombreuses rumeurs liées à la Draft et des débats sur quelle franchise doit sélectionner quel prospect, une bien sombre nouvelle est malheureusement venue s’ajouter à l’actualité basket ce mardi. Caleb Swanigan, ancien joueur NBA, est décédé à l’âge de 25 ans seulement.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a annoncé la tragédie sur son compte Twitter. Et les réactions n’ont pas tardé à suivre sur l’oiseau bleu. De Jaylen Brown à Jusuf Nurkic en passant par Evan Turner, plusieurs joueurs NBA ayant côtoyé l’ancien intérieur de Portland et Sacramento ont tenu à lui rendre hommage. Le monde du basket universitaire a également exprimé sa tristesse, Swanigan faisant partie de ces joueurs qui ont su laisser une vraie trace dans la fac où ils sont passés. Avant d’entrer dans la Grande Ligue via le 26e choix de la Draft 2017, Caleb s’était imposé comme un bonhomme très sérieux dans les raquettes sous les couleurs de Purdue, l’université que vient de quitter un certain Jaden Ivey. Le meilleur lycéen de l’Indiana en 2015 avait notamment remporté le Lute Olson Award récompensant le MOP (Most Oustanding Player) de la saison NCAA, ainsi que le Pete Newell Big Man Award destiné au meilleur joueur au poste bas. Il avait également été nommé Joueur Big Ten de l’Année et dans la first-team All-American aux côtés de Lonzo Ball et Josh Hart notamment. Une très belle carrière universitaire donc, qui ne s’est cependant pas traduite en NBA où Swanigan n’aura joué que 75 matchs au total entre 2017 et 2020 (pour des stats de 2,3 points et 2,9 rebonds en 8,7 minutes), sous le maillot des Blazers et des Kings.

Caleb Swanigan, the Purdue standout who played three NBA seasons with Portland and Sacramento, has passed away at 25 years old, his alma mater says. RIP. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 21, 2022

Si l’on en croit les informations d’ESPN, Caleb Swanigan est décédé de « causes naturelles ». Se battant pendant une bonne partie de sa jeunesse contre des problèmes de surpoids et ayant grandi auprès d’un père addict au crack et diabétique, Caleb a rencontré son lot de challenges sur son chemin personnel, lui qui a également enchaîné les passages dans différents centres d’hébergement pour sans-abri entre Utah et l’Indiana jusqu’à l’âge de 13 ans. Swanigan a ensuite trouvé une vraie direction à travers le basket et grâce notamment à un certain Roosevelt Barnes, ancien joueur NFL (passé par l’université de Purdue, où il a joué au basket avant de devenir coach AAU) devenu agent qui a pris Caleb sous son aile en devenant son père adoptif. Swanigan s’est même investi auprès de l’organisation FoodCorps, qui travaille avec les écoles américaines pour aider les gamins à mieux manger chaque jour. Mais une fois sa carrière NBA terminée, l’ancien joueur des Blazers a malheureusement retrouvé ses vieux démons. Arrêté pour possession de marijuana en 2020, Caleb était apparu au tribunal avec un surpoids inquiétant, surpoids qui avait été source de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. À tel point que le boss des Blazers Damian Lillard était monté au créneau pour condamner les mauvaises langues et demander de l’indulgence face aux galères de son ancien coéquipier…

25 ans. 25 ans seulement. La nouvelle est terrible, et le destin de Caleb Swanigan tout simplement tragique. Que son âme repose en paix. RIP.

Source texte : The Athletic, ESPN