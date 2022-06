Après une première saison correcte sur le banc de Minnesota, les cadres des Wolves ont semblé convaincus par les performances de Taurean Prince en sortie de banc. Prolongé à seize millions de dollars sur deux saisons, la recrue rempile aux côtés de Karl-Anthony Towns & Co. : une bonne nouvelle pour les deux camps, enfin un peu de stabilité.

Tim Connelly, le nouveau Président des opérations basket de Minny, souhaite que les Wolves deviennent une franchise stable, aux bases solides. Et autour des stars Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns, il faut réussir à construire avec de chouettes role players, des lieutenants qui vont faire le boulot. Cela tombe bien, Taurean Prince a été efficace cette saison en s’espaçant du peloton quand les défenseurs étaient concentrés sur les deux meilleurs joueurs de Minny. Il est déjà familier avec le système et les stars de l’équipe, que demande le peuple ? Avec 7.3 points, 2.5 rebonds et 1 passe en 17.1 minutes en moyenne sur 69 matchs – et des performances similaires en Playoffs avec un temps de jeu légèrement moindre – l’ancien de Baylor est un renfort de taille à l’aile (poste 4/3) du banc, derrière Jaden McDaniels et Jarred Vanderbilt. Ce n’est pas la signature la plus spectaculaire de cette Free Agency, mais c’est un move qui devrait aider Minnesota à rester dans la course aux Playoffs la saison prochaine. C’est Adrian Wojnarowski de chez ESPN qui a annoncé l’extension, et cette fois tout le monde y a cru, son téléphone n’a pas été dérobé.

Minnesota Timberwolves F Taurean Prince has agreed on a two-year, $16 million contract extension, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022

Du côté des Wolves et de ses exécutifs, on cherche à construire un effectif stable. Et cette stabilité, Taurean Prince la recherche aussi. Il serait temps pour lui de se poser après un début de carrière très mouvementé. En regardant son CV, on voit bien que le garçon s’est fait balader en belle monnaie de trade. Drafté en 12e position par les Hawks en 2016, Atlanta l’envoie chez les Nets trois ans plus tard contre Allen Crabbe. Le garçon sort de deux très bonnes saisons à près de 14 pions de moyenne, mais les Hawks préfèrent l’échanger contre un crustacé deux semaines après la Draft 2019. Sur les deux dernières saisons, les voyages ont continué : l’ailier-fort a été tradé deux fois, de Brooklyn à Cleveland, puis l’été dernier de Cleveland à Minny, pour amener Ricky Rubio dans l’Ohio. Son dernier contrat à 25 mimi de dollars sur deux ans n’était pas perçu comme un boulet, loin de là. Et sur cette saison 2021-22 à Minneapolis, il a su faire le taf’ malgré l’un des plus petits temps de jeu de sa jeune carrière. Sa première saison chez les Wolves a plu et le poste 4 a semblé se sentir de plus en plus à l’aise avec les Timberwolves au fil de la saison. Il est donc la deuxième prolongation de contrat des Wolves cet été après Patrick Beverley. Une nouvelle preuve de la stabilité recherchée par Tim Connelly et ses collègues.

Taurean Prince ne fera pas ses valises avant longtemps, et cela va lui faire du bien après deux saisons passées à taper six tours du pays. Le soi-disant inventeur de la célébration « Night Night » de Stephen Curry, selon ses dires, semble avoir trouvé un nouveau chez-soi dans le Minnesota. Ce jeudi, il va dormir sur ses deux oreilles.

Source texte : ESPN