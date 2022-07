Devenant agent libre après avoir décliné sa player option, Nicolas Batum n’avait pas vraiment l’intention de quitter les Clippers cet été, il voulait juste obtenir un contrat sympa pour continuer l’aventure à Los Angeles. C’est désormais chose faite !

Nicolas Batum est bien sous le soleil de la Californie, alors il va y rester encore un peu. Comme l’indique Chris Haynes de Yahoo Sports, le Frenchie vient de prolonger avec les Clippers pour un montant de 22 millions de dollars sur deux ans. Comme on est fort en calcul mental, on voit que ça fait du 11 millions à l’année, ce qui est environ trois fois plus que le salaire que proposait sa player option (3,3 millions). On ignore si l’ensemble des 22 millions sont garantis ou s’il y a par exemple une team option sur la deuxième année, mais en tout cas ça ressemble à un joli petit deal pour Nico. Car même si les récents bruits de couloir nous annonçaient déjà un nouveau contrat de deux ans, on ne pensait pas forcément à ce qu’il atteigne les 22 millions de billets verts au total. Tant mieux pour Nico, tant mieux aussi pour les Clippers, qui profitent clairement des ressources financières infinies de son proprio Steve Ballmer pour mettre au point le meilleur effectif possible dans l’optique de gagner un titre NBA. Et clairement, dans ce gros projet, Batum a sa place, lui qui a prouvé depuis son arrivée à Los Angeles il y a deux saisons qu’il pouvait apporter de précieuses choses à un contender.

Sa polyvalence, sa capacité à fluidifier un collectif, son expérience, ses qualités de shooteur associées à ses capacités défensives font de lui un role player pas loin d’être idéal pour une équipe comme les Clippers, guidée par le duo étoilé Kawhi Leonard – Paul George. Pour aller loin, faut des stars, mais aussi des mecs de l’ombre qui permettent à l’équipe de toujours bien tourner. Nicolas fait partie de cette deuxième catégorie, et espère désormais que sa contribution se traduise par un gros parcours de Playoffs en 2022. Car si Batum reste à Los Angeles, c’est en partie pour ça. Alors oui bien sûr, il a trouvé une nouvelle maison dans la Cité des Anges après sa fin très compliquée à Charlotte, et fait partie des chouchous du public des Clippers. Il est également père de famille aujourd’hui et cherche forcément la stabilité. Mais cette bague de champion NBA, il en rêve depuis longtemps et les Clips sont peut-être la franchise qui peut le plus lui permettre de l’atteindre. Sur le papier, Los Angeles a tout pour aller au bout et avec le retour de blessure de Kawhi Leonard, Nico ne voulait pas laisser passer l’occasion, lui qui a même fait une croix sur l’EuroBasket de cet été avec les Bleus pour être bien frais en vue de la saison prochaine.

Nicolas Batum qui reste à Los Angeles, ce n’est pas une surprise. Le joueur et la franchise californienne sont faits l’un pour l’autre et ont bien raison de poursuivre l’aventure ensemble. Tout ça pour y ajouter une belle bague dans un peu moins d’un an ?

Source texte : Yahoo Sports