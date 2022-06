Décidant hier de décliner sa player option pour la saison prochaine, le Frenchie des Clippers Nicolas Batum a fait le choix de devenir agent libre cet été. Mais devenir agent libre ne signifie pas forcément faire ses valises. D’après les dernières rumeurs, Nico serait en effet bien parti pour prolonger l’aventure à Los Angeles.

Quand Nico Batum a annoncé sa décision de devenir agent libre mardi, plusieurs franchises NBA ont immédiatement ajouter l’ailier français sur leur wish list pour cet été. Parmi elles ? Les Lakers, les Bulls, les Celtics, les Suns et le Jazz si l’on en croit Chris Haynes de Yahoo Sports. Autant d’équipes qui possèdent de belles ambitions et la volonté de faire du bruit en Playoffs. Pas vraiment une surprise quand on sait à quel point le Frenchie de 33 ans a réussi à se relancer chez les Clippers lors des deux dernières saisons. Expérience, polyvalence, facilitateur de jeu, shooting, défense… autant d’éléments que Batum peut encore apporter aujourd’hui, autant d’éléments qui peuvent aider une équipe à devenir encore plus compétitive. Mais si vous êtes fan de l’une des franchises citées juste au-dessus, n’espérez pas trop non plus car vous risquerez d’être déçu assez rapidement. Toujours selon Chris Haynes, on se dirigerait effectivement vers une prolongation de deux ans aux Clippers pour Batum. Aucune précision n’a été donnée sur le montant potentiel de ce nouveau deal ou les modalités de ce dernier (player option, team option…), mais Los Angeles est aujourd’hui clairement favori pour conserver les services du Frenchie arrivé en 2020 après une fin en queue de poisson avec les Hornets.

Clairement, on a du mal à imaginer Nicolas Batum porter un autre maillot que celui des Clippers la saison prochaine. Que ce soit pour le joueur ou pour la franchise, le fit est quasiment parfait. Nico a retrouvé une vraie maison et les Clips adorent son côté couteau-suisse dans l’ombre de Paul George, Kawhi Leonard et Cie. « Il y a une grosse saison qui nous attend l’année prochaine aux Clippers » avait notamment déclaré Nico il y a quelques mois pour expliquer sa décision de faire l’impasse sur le prochain EuroBasket avec l’Équipe de France. La preuve qu’il a la tête à Los Angeles, où il espère remporter sa toute première bague de champion NBA. Si les Clips n’ont pas réussi à atteindre les Playoffs cette saison, ils feront vraiment partie des favoris l’an prochain quand Kawhi sera à nouveau sur pied pour accompagner PG-13 et guider l’effectif très solide de Tyronn Lue. Batum ne veut pas passer à côté de cette opportunité. Et sur un plan plus personnel, n’oublions pas non plus que c’est dans la Cité des Anges que la famille de Nicolas s’est agrandie en janvier 2021 avec la naissance de sa fille. Toutes les planètes semblent donc alignées aujourd’hui pour voir le vétéran bleu-blanc-rouge continuer encore un peu chez les Clips, pour le plus grand bonheur du Batum Battalion.

« J’aime cette équipe. Je suis ici depuis maintenant deux ans. J’étais presque sorti de la Ligue. Cela a été deux années différentes, mais j’ai adoré. J’aime être ici avec le coach et ces gars. » – Nicolas Batum, en avril dernier

Ayant réussi à s’intégrer parfaitement chez les Clippers, Nicolas Batum devrait ainsi prolonger à Los Angeles dès l’ouverture du marché de la Free Agency dans quelques jours. La suite d’une belle aventure, qui on l’espère pour Batman sera couronnée un jour d’une bague de champion NBA. En tout cas, c’est clairement l’objectif.

Source texte : Yahoo Sports