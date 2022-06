Les Finales NBA 2022 sont à peine terminées… mais ce n’est pas encore le moment de se reposer. Jamais. Jamais car demain il y a la draft, et qui dit draft dit évidemment profil de draft. Comme tous les ans, on vous présente les principaux prospects de la cuvée, et on enchaîne aujourd’hui avec A.J. Griffin, le dernier du panel.

A-t-on déjà vu profil plus intrigant ? La réponse est oui, bien évidemment, mais A.J. Griffin ne fait pas non plus dans le classique. Il n’a que 18 ans, mesure 1m98 et incarne ce poste 3 capable d’absorber un contact comme un vétéran. Son potentiel est topissime et bien qu’il n’ait pas encore lâché une vraie grosse saison en NCAA – c’est un freshman – il rend folles les franchises de la seconde moitié du top 10 de cette draft. Son tir extérieur est à polir mais fait extrêmement plaisir pour un prospect aussi jeune, dont le développement commence à peine. La future équipe d’A.J. Griffin devra faire preuve de patience avant que le joueur de Duke ne lâche de grosses statistiques avec les professionnels. Dans l’hypothèse de débuts poussifs, il n’est pas impossible qu’il tape deux ou trois rencontres de G League histoire d’aller se faire les dents sur des tocards. Ça fait partie de l’aventure A.J. Griffin. Un gros process qu

Envoyez le profil vidéo, le dernier pour cette cuvée 2022, car dès jeudi on plongera sans masque ni tuba dans la folie de la Draft !