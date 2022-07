Alors qu’on attend toujours de voir comment vont se débloquer les dossiers Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets continuent leur recrutement estival. Ce mardi, on apprend que la franchise de Brooklyn a décidé de tenter le pari T.J. Warren, qui quitte ainsi Indiana après quasiment deux saisons blanches.

Son nom circulait notamment du côté de Miami, mais c’est finalement chez les Nets que l’ailier T.J. Warren va tenter de se relancer. En effet, comme indiqué par Shams Charania de The Athletic, l’ancien Pacer a décidé de s’engager pour un an avec la franchise new-yorkaise. Le montant du contrat ? Il n’a pas été dévoilé mais on est probablement bien en dessous des 11,7 millions que Warren touchait à l’année sur son ancien contrat avec les Pacers. Parce que quand on sort de deux saisons avec seulement… quatre matchs joués en tout, forcément on n’est pas vraiment en position favorable pour négocier. Pour rappel, T.J. Warren a enchaîné les pépins au pied gauche, lui qui avait été victime d’une fracture de fatigue nécessitant une opération fin décembre 2020. Depuis, on ne l’a donc pas vu sur les parquets NBA et les derniers vrais souvenirs qu’on a de lui, ce sont ceux de la bulle où Warren avait fait quelques dingueries. Son carton à 53 points contre les Sixers est encore dans notre esprit, et on vous rappelle qu’il avait été nommé dans la All-Bubble NBA First Team (oui oui ça a bien existé) avec des noms bien sympathiques comme James Harden, Damian Lillard, Luka Doncic et Devin Booker.

Est-ce que cette version de T.J. Warren existe encore aujourd’hui ? Ou du moins la version pré-bubble, déjà solide avec plusieurs saisons à près de 20 points de moyenne avec des pourcentages très propres (50% au tir, 40% à 3-points, 80% aux lancers-francs) et quelques progrès défensifs intéressants. On aura la réponse cette saison à Brooklyn, à condition évidemment que ses bobos au pied le laissent tranquille et qu’il puisse enfin enchaîner genre deux matchs de suite. En signant un contrat d’un an, Warren reviendra sur le marché de la Free Agency en 2023 et se retrouve donc devant une saison charnière pour la suite de sa carrière. Son objectif, c’est de montrer qu’à 28 ans, il reste un joueur solide de NBA qui possède encore de belles années devant lui, tout ça dans l’optique de décrocher à nouveau un contrat sur le plus long terme plus en adéquation avec son talent. Et avec les départs attendus de Kyrie Irving et Kevin Durant au cours de l’intersaison, T.J. devrait avoir pas mal d’occasions de briller du côté de Brooklyn.

T.J. Warren sort de deux années usantes et ne pense qu’à une seule chose aujourd’hui : rejouer au basket pour rappeler à ceux qui l’ont oublié qu’il reste un pur joueur quand il est en bonne santé. On le sait, les fractures du pied, c’est jamais très rassurant mais l’ancien Pacer veut profiter de son nouveau départ aux Nets pour vraiment laisser cet épisode douloureux derrière lui.

Source texte : The Athletic