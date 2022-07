La Free Agency 2022 avait commencé sur les chapeaux de roues et depuis quelques jours c’est le calme plat niveau signatures. Que se passe-t-il donc au pays de l’Oncle Sam ?

Un deal d’un an de Serge Ibaka hier (probablement au minimum), Goran Dragic et Cody Martin avant-hier, voilà ce qu’on a eu à se mettre sous la dent sur les deux dernières soirées… Où est la flopée de tweets qui doit annoncer des signatures par dizaine ? Où sont passés Adrian Wojnarowski et Shams Charania ? Il est vrai que pas mal de dossiers chauds sont déjà bouclés (à retrouver ici) mais il reste encore du taf pour vraiment conclure cette Free Agency 2022. Comment expliquer ça alors ? Et bien on serait tentés de dire que Kevin Durant n’y est pas pour rien. Annoncé sur le départ des Nets, l’ailier All-Star attire toutes les convoitises et son dossier pourrait bien avoir pris le pas sur le reste de la Ligue. La raison est simple : KD est le domino qui entraînera le reste dans sa chute. Toutes les franchises intéressées par ses services ne peuvent pas bouger leurs pions sur d’autres joueurs car elles ne peuvent se permettre de brûler des assets ou de perdre de la flexibilité dans ce dossier prio. Les équipes du bas de tableau entrent aussi dans ce moule car, avec des finances souvent souples, elles sont les plus à même de jouer le rôle de la troisième franchise, celle qui facilite un deal. Qui sait, on pourrait même imaginer une quatrième voire une cinquième équipe se joindre à l’échange vu la complexité du montage.

Enfin, il y a les autres agents libres et pour eux aussi l’attente est de mise. Il y a par exemple les ring chasers, qui attendent de voir où il est intéressant de signer pour aller jouer le titre et certains pourraient évidemment suivre KD dans sa prochaine maison. On serait tentés de dire : pourquoi les petits marchés n’en profitent pas pour faire main basse sur les joueurs libres ? Tout simplement car ces derniers savent qu’il y aura des déçus dans le dossier Durant et ils feront alors office de priorités pour les cadors refoulés. On en revient alors à l’image du fameux domino pour parler de la situation actuelle. Si Kevin Durant est tradé dans les prochaines heures, on peut avoir le reste des signatures en un temps record. Si par contre Sean Marks décide de jouer la montre comme certains le pensent, les free agents risquent bien de devoir prendre leur mal en patience et nous aussi par la même occasion. On parle peut-être du trade le plus dingue de l’histoire de la NBA et il ne se monte pas en trois minutes chrono. Les uns préparent leurs plus beaux packages, les autres font jouer la concurrence, c’est le jeu et ça prend du temps. Patience donc.

La Free Agency tourne au ralenti depuis 48h et le dossier Kevin Durant pourrait bien être la clef qui libère le tout. Allez Shams, allez Woj’, faites vibrer le téléphone, on veut savoir le fin mot de l’histoire.