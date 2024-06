Si tous les yeux ou presque sont tournés vers la Draft NBA de ce mercredi, n’oublions pas que la Free Agency approche également à grands pas (30 juin). Parmi les gros dossiers à suivre au cours de l’intersaison 2024 : OG Anunoby. Le joueur de New York a convaincu lors de son court passage dans la Big Apple et va pouvoir demander un bon pactole cet été. Les Knicks seront-ils en mesure de lui offrir ? On fait le point sur sa situation.

Les suiveurs connaissaient le talent d’OG Anunoby depuis des années. Mais lorsqu’un joueur passe de Toronto à New York, il change forcément de dimension et l’Anglais en a profité pour montrer l’impact qu’il est capable d’avoir sur un terrain de basket-ball devant les caméras du monde entier. Aux Knicks, l’ailier a remporté 20 de ses 23 matchs… rien que ça. Une bonne publicité qui pourrait porter ses fruits cet été ? À New York ou ailleurs ?

OG Anunoby, rappel de sa situation contractuelle

En décembre 2020, OG Anunoby a signé une extension du côté des Toronto Raptors. Après un contrat rookie, l’Anglais a paraphé un deal de 72 millions de dollars sur quatre années. Trois garanties et une dernière sous la forme d’une Player Option de 19 millions de dollars. Au vu du niveau montré cette saison, il paraissait inimaginable que l’ailier l’active et il n’y a pas eu de surprise : OG Anunoby a officiellement décliné ces 20 patates et sera agent libre non restreint cet été.

Pour le faire venir à New York, les Knicks ont sacrifié R.J. Barrett et Immanuel Quickley, deux jours marquants du Madison Square Garden ces dernières années. Ils n’auraient jamais mis en place un tel transfert s’ils ne croyaient pas en leurs chances de prolonger Anunoby cet été. Une aventure de six mois, aussi belle soit-elle, ne vaut que rarement une histoire sur le long terme.

À l’heure actuelle, New York a 138 millions de dollars de contrats garantis la saison prochaine et ils devront payer la Luxury Tax s’ils dépassent les 171 millions. À première vue, une prolongation d’OG Anunoby ferait probablement passer les finances des Knicks légèrement au-dessus de cette limite. James Dolan le propriétaire de la franchise, l’accordera t-il, lui qui n’a pas payé la Luxury Tax depuis la saison 2013-14 ?

“I expect Knicks to go to whatever lengths they need to retain OG Anunoby. They know what they gave up…Max from another team 4/$182m…Knicks max 5/$245m; so Knicks don’t have to offer him max…Situation rigged to help Knicks. I think it will”

— Fred Katz

Full Knicks pod 🎧 ⏬ https://t.co/rDCeyl9H2r pic.twitter.com/t5N7AEBjFT

— New York Basketball (@NBA_NewYork) June 24, 2024

Quels scénarios pour OG Anunoby à la Free Agency ?

Si New York ne parvient pas à prolonger OG Anunoby, ce sera assez dramatique. Le match entre les deux parties est parfait et ne pas voir ce que cet effectif a dans le ventre au complet serait vraiment dommage, surtout avec l’arrivée supplémentaire de Mikal Bridges. Selon HoopsHype, l’Anglais viserait un salaire aux alentours des 35 millions de dollars par saison, et les Knicks ne lui auraient pas encore fait d’offre s’en approchant. Même si les négociations traînent un petit peu, on a du mal à croire que les dirigeants ne finissent pas par céder en lui offrant un contrat à la hauteur de son talent. Selon Adrian Wojnarowski, les Knicks seraient “déterminés” à le conserver.

The Knicks are still determined to keep OG Anunoby in free agency, sources tell ESPN, but the ability to resign center Isaiah Hartenstein becomes more difficult now. The Knicks are loading up on wings to match up with the NBA champion Boston Celtics.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2024

Mais impossible n’est pas Knicks et la franchise a pris soin de ne pas dépasser les 30 millions de dollars de moyenne lorsqu’ils ont prolongé Julius Randle et signé Jalen Brunson, le feront-ils pour OG ? S’ils n’en sont pas capables, de nombreuses autres équipes s’en chargeront.

Peu de rumeurs ont fuité pour le moment, mais une équipe comme les Philadelphia Sixers – qui possède une grosse marge salariale – peut se positionner. La perspective de s’offrir un two-way player plus jeune et très talentueux pourrait en effet intéresser le management ; il serait un complément parfait à Joel Embiid et Tyrese Maxey. D’autres équipes comme le Magic, les Pistons, le Thunder, les Spurs et le Jazz ont aussi de la flexibilité pour cet été, et peuvent donc théoriquement se mettre sur le dossier.

La prolongation aux New York Knicks semble être, de loin, l’issue la plus probable à l’été d’OG Anunoby. Mais s’il y a bien une franchise qui est capable de tout, c’est bien celle de la ville qui ne dort jamais. Alors on se donne rendez-vous le 2 juillet pour sa signature au Oklahoma City Thunder ?